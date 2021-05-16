الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق مبادرة عظيمات مطروح لدعم وتسويق الصناعات الحرفية

نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح

أطلقت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، الأحد، مبادرة عظيمات مطروح للعمل على دعم وتسويق  الصناعات الحرفية التى تشتهر بها المحافظة.

قالت نائب محافظ مطروح، في بيان الأحد، إن مبادرة عظيمات مطروح تم إطلاقها، بهدف دعم المرأة المعيلة بمطروح والعمل على تسويق منتجاتها بهدف الحصول على مبالغ مالية تساعدها في توفير دخل للاسرة.

أضافت أن الصناعات اليدوية بمطروح تحظى بتميز خاصة صناعة الأكلمة والمفارش وصناعة الفضة وأعمال الخرز، مضيفة أنه نظرًا لتميز مطروح بهذه الصناعات، فإن زوار المحافظة يحرصون على شرائها خاصة الكليم اليدوي بمطروح وصناعة مشغولات السيدات من الفضة بواحة سيوة والتي يقبل الأجانب على شرائها.  

وأشارت نائب محافظ مطروح إلى أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح يقوم بدعم المبادرات التى تحقق مصلحة مواطنى المحافظة، لافتة إلى أن هذه المبادرة يجب أن يتكاتف الجميع معها لمساعدة السيدات داخل المجتمعات المحلية لتحقيق عائد لرفع المستوي المعيشي من خلال المشروعات الصغيرة المدرة للدخل.

وتابعت أن صناعة الأصواف اليدوية تواجه صعوبات فى تسويقها بمقابل عادل، حيث تعمل السيدة على مدار أشهر فى صناعة قطعة واحدة من السجاد أو الكليم، وفى النهاية يتم بيعها بأسعار متواضعة لا تتناسب من الجهد الذى يبذل فيها من غزل الأصواف وصبغها بالألوان المختلفة ونسجها على الأنوال الخشبية.

نائب محافظ مطروح الحرف اليدوية مبادرة عظيمات مطروح الدكتورة دينا عثمان الصناعات الحرفية

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