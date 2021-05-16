«الصحة» تكشف مخاطر تعرض الحوامل والأطفال والرُضّع لدخان السجائر والشيشة

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مخاطر تعرض الحوامل والأطفال والرُضّع لدخان السجائر والشيشة.

وأوضحت أن تعرض الحوامل لدخان التبغ يتسبب في انخفاض وزن المولود عند الولادة، وهو ما قد يؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بالمشاكل الطبية وصعوبة التعلم عند الطفل.

وأشارت إلى أن استنشاق الأطفال والرُضّع لدخان التبغ الصادر من الأباء المدخنين، يزيد من مخاطر إصابتهم بمتلازمة موت الرضع المفاجئ وانخفاض النمو البدنى والإصابة بسرطان الأطفال.

وأكدت أن تعرض الأطفال لدخان التبغ يتسبب في إصابتهم بأمراض تنفسية مزمنة مثل الربو وعدوى الأذن وانخفاض وظائف الرئة، كما يصاب الأطفال من الأمهات المدخنات بمزيد من النوبات المرضية التنفسية.

وأضافت أن تدخين الأباء في المنزل يتسبب في إصابة الأطفال بالالتهاب الرئوى والتهاب القصبة الهوائية، وطالبت بالامتناع عن التدخين فورًا لحماية صحتك وصحة عائلتك .

وأشارت إلى أنه يمكن التواصل مع الفريق الطبي للمساعدة في الإقلاع عن التدخين من خلال الاتصال على الخط الساخن 16805.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة و السكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كوروونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440" ، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.