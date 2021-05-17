الإثنين 17 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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5 فوائد مذهلة لزيت الخروع «صيدلية فى منزلك»

فوائد زيت الخروع
فوائد زيت الخروع

يعتبر زيت الخروع من الزيوت التى عرفها الإنسان منذ القدم، كما أنه أول زيت نباتي يتم استخدامه لأغراض صناعية مختلفة بسبب قدرته على التزييت ولزوجته العالية. 

قد يُنظر إلى زيت الخروع، المعروف باسم "الملين"، على أنه منتج خام، ولكن له بعض الاستخدامات المذهلة التي لا يمكن إنكارها، يرصدها موقع "healthybuilderz" الطبى فى السطور التالية.

 

يخفف من آلام العضلات

يساعد هذا الزيت الدافئ في الواقع في تعزيز الدورة الدموية للسوائل في الجسم، حيث يعد اختيارًا جيدًا عندما يتعلق الأمر بتدليك عضلاتك، لأن دفأه يمكن أن يساعد في التخلص من التوتر بعضلاتك، من خلال استخدامه بعد تدفئة بصورة بسيطة وتدليك العضلات به لمدة خمس دقائق ومن ثم سيشعر المريض براحة.

 

مرطب طبيعى

طريقة أخرى لاستخدام زيت الخروع هي كمرطب عند وضعه على الجلد، فإنه يبقى لفترة أطول ويمكن أن يتغلغل في أعماق بشرتك حتى يتغذى من الداخل إلى الخارج، كما أنه علاج مفيد لمن يعانون من جفاف الجلد.

 

يعالج الالتهابات الفطرية

تعتبر الخاصية القوية للمبيدات الفطرية لزيت الخروع أحد أسباب استخدامه في كثير من الأحيان لعلاج الالتهابات الفطرية المختلفة مثل قدم الرياضي والقوباء الحلقية وحتى سعفة الساق أو حكة المنشعب.

 

يعزز لون الشعر

يمكن لزيت الخروع أن يجعل الشعر يبدو أكثر سمكًا وأكثر ثراءً في اللون في وقت قصير، وهذا يرجع إلى حقيقة أن هذا الزيت هو في الواقع مرطب، مما يعني أنه يحبس الرطوبة في شعرك، الأمر الذى يساهم فى تثبيت اللون ومنع ظهور الشعر الأبيض.

 

يقلل التجاعيد

يساعد زيت الخروع، في منع التجاعيد، وهذا يرجع إلى حقيقة أن هذا الزيت يمكنه بالفعل زيادة إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يحافظ على علامات الشيخوخة، الأمر الذى دفع الكثير من شركات التجميل فى اللجوء إليه كمستحضر أساسي للعناية بالبشرة.

التهابات جفاف الجلد البشرة التخلص من التوتر زيت الخروع الدورة الدموية

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