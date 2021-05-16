28 وحدة تدريب متنقلة تجوب القرى لتوفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجا

منذ أن أطلقت وزارة القوى العاملة، عام 2019 عاما للتدريب، وأخذت على عاتقها تطوير كافة مراكز التدريب التابعة لها، سواء الثابتة أو العربات المتنقلة، حيث بدأت بإطلاق أول 13 وحدة تدريب متنقلة تجوب قرى المحافظات في عام 2019، ثم إطلاق 14 وحدة أخرى مطلع 2021 الجاري، وأخيرا إطلاق وحدة تدريب بالإسكندرية في مطلع شهر مايو الجاري، ليصبح إجمالى ما أطلقته الوزارة 28 وحدة تدريب متنقلة في القرى الأكثر احتياجا.

وتستهدف كل وحدة تنفيذ عدد 3 دورات تدريبية على 3 مهن شهريا وتخريج عدد 45 متدرب، حيث تعمل تلك الوحدات فترات صباحية ومسائية، ويتم منح الثلاثة الأوائل في كل دورة تفصيل وخياطة ثلاث ماكينات خياطة، ومنح خريجي دورات السباكة والكهرباء شنطة عدة، وذلك لتأهيلهم لإيجاد فرصة عمل أو إقامة مشروع صغير خاص بهم.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن اهتمام الوزارة بالتدريب المهني يأتي من منطلق التزام الدولة بتشجيع التدريب المهني والتعليم الفني، وذلك وفقا للدستور الذي ينص في المادة 20، على تشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وكشف الوزير في تصريحات لـ"الدستور"، عن أنه منذ إطلاق وحدات التدريب المتنقلة لتجوب قرى محافظات مصر من 2019، وحتى 31 مارس من العام الجاري، فقد تم عقد 178 دورة تدريبية تخرج منها 2116 متدرب على الثلاث مهن التفصيل والخياطة والسباكة، وتركيبات الكهرباء.

وتضع مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.