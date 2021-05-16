الأنبا تادرس يترأس صلوات العشية بكنيسة العذراء كاليفورنيا

ترأس الأنبا تادرس، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببورسعيد، الأحد، صلوات رفع بخور عشية بكنيسة العذراء ومارمينا (بكونكورد - كاليفورنيا)، وذلك في إطار الزيارة الرعوية التى يقوم بها للولايات المتحدة.

شاركه فى صلوات العشية الآباء وكهنة الكنيسة وسط حضور عدد من شمامستها وشعبها، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



وفترة الخماسين المُقدسة التي تحتفل بها الكنيسة المصرية تبدأ منذ يوم عيد القيامة وحتى عيد العنصرة، وهي عبارة عن 50 يومًا مُتصلة من الأفراح داخل الكنيسة، حيث تكتسي بالستائر البيضاء، ويتغنى مرتلو الكنائس بالنغمات والمقامات الموسيقية المفرحة في القداسات الإلهية، والمعروفة بالنغمة "الفرايحي".

وينقطع المسيحيون خلال فترة الخماسين، عن الصوم نهائيًا، فلا يصام فيها أي يوم، حتى يوما الأربعاء والجمعة اللذان يعتبران من أصوام الزهد ذات الدرجة الأولى في الكنيسة لا يُصام بهما مُطلقًا خلال فترة الخماسين المُقدسة.