6 أعشاب مضادة للفيروسات وتعزز الجهاز المناعى

هناك عدد كبير من الفيروسات حولنا يمكن أن تسبب بعض نزلات البرد والسعال أو ما هو أسوأ من ذلك، لعل أشهرها فيروس كورونا المستجد.

وعلى الرغم من أن معظم الناس يميلون إلى التطعيم ضد هذه المشاكل الصحية، إلا أنهم في بعض الأحيان لا يزالون يتعرضون لهذه الأمراض كثيرًا، فالاعتماد على اللقاحات وحدها قد لا يمنحك الحماية الكاملة.

في السطور التالية قدم موقع " healthybuilderz" الطبي، 6 أعشاب مضادة للفيروسات، يجب أن تجربها.

عشب "آذريون"

من المعروف أن عشبه "آذريون" تحتوي على كميات عالية من مركبات الفلافونويد، وهي نوع من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحميك من أي ضرر، حيث تشتهر الآذريون أيضًا بقدرتها على مقاومة الالتهابات والفيروسات والبكتيريا.

نبات "البلسان"

استخدمت هذه العشبة في علاج الالتهابات المختلفة، ومن بين هذه الالتهابات القوباء والالتهابات البكتيرية والإنفلونزا، وكذلك الالتهابات الفيروسية.

وهناك دراسات أظهرت أن هذه العشبة علاج مفيد عندما يتعلق الأمر بالإنفلونزا "A، و B"؛ بسبب تأثيرها على كلا السلالتين، وعدم وجود آثار جانبية أيضًا.

الثوم

يعتبر الثوم من النباتات الفعالة للغاية في التخلص من الكائنات الحية الدقيقة المختلفة التي من المعروف أنها تسبب ليس فقط الأمراض الأكثر شيوعًا، ولكن أيضًا الأمراض النادرة، مثل مرض القلاع، والسل والهربس، والالتهاب الرئوي.

كما استخدم الثوم أيضًا في علاج التهابات الأذن، بالإضافة إلى مشاكل العين بسبب خصائصه المضادة للفيروسات.

العرقسوس

بدأ عرق السوس في إحداث موجات من حيث العلاجات الطبيعية، حيث ثبت أنه فعال في الوقاية من أمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية، والإنفلونزا، والتهاب الكبد "سي".

ومن الفوائد الأخرى المرتبطة بالعرقسوس هى علاج التهاب الحلق، وتسكين الألم، والسعال، ويوفر الحماية من علامات تسرب الأمعاء.

الزنجبيل

عندما يتعلق الأمر بتعزيز جهاز المناعة لديك ، يجب ألا تنسى أن الزنجبيل هو أحد الأعشاب التي يمكن أن تساعدك، فالزنجبيل مفيد جدًا؛ لأنه يمتلك القدرة في إزالة السموم من الجهاز اللمفاوي.

ورق الزيتون

أوراق الزيتون هي عشب آخر يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات، فمن بين الأمراض التي يمكن علاجها متلازمة التعب المزمن،و السيلان، والتهاب السحايا ، والالتهاب الرئوي.