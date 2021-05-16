استئناف الرحلات الجوية في الجزائر ابتداءً من أول يونيو

أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأحد، أن مجلس الوزراء وافق على إعادة فتح أهم ثلاثة مطارات للرحلات الدولية ابتداءً من الأول من يونيو بعد أكثر من سنة من غلق الحدود.



وجاء في بيان الرئاسة إثر اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون: "وافق مجلس الوزراء على مقترحات الفتح الجزئي، على أن تكون البداية بمعدل خمس رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران، ابتداء من الفاتح (من) جوان المقبل".

أضاف البيان "مع ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة، على أن يصدر البيان التنظيمي في هذا الشأن خلال أسبوع".



كان وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد أعلن الخميس ان اللجنة العلمية المكلفة متابعة تطور وباء كوفيد19 "اعطت الضوء الأخضر لإعادة فتح الحدود وفق شروط صارمة جدا".



وذكر وزير الصحة أن من أهم شروط دخول الجزائر على المسافرين الوافدين "تقديم فحص كوفيد (سلبي) مدته أقل من 36 ساعة، مع الخضوع لفحوصاتنا التي نثق فيها".

وأوضح أنه "بالنسبة لأصحاب الفحوص السلبية، يسمح لهم بالدخول أما من يتبين أن فحصه إيجابي فيخضع للحجر لمدة عشرة أيام"، مع الإشارة إلى انه يتحمل كافة تكاليف الحجر أو الفحوص التي يخضع لها عند الوصول.

ويخضع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارا كبيرا للوباء "لإجراءات أكثر صرامة" لأن اعراض الاصابة ببعض السلالات المتحورة لا تظهر في البداية، كما اوضح بن بوزيد.

وقادت جمعيات الجالية الجزائرية في الخارج حملة تحت شعار "حقي ندخل بلادي" للمطالبة بفتح الحدود للجزائريين وإلغاء شرط الحصول على رخصة استثنائية للسفر مع تسيير رحلات عادية للخطوط الجزائرية والأجنبية.