برلمانية: نتنياهو يحاول كسب أصوات الإسرائيليين على جثث الفلسطينيين

دعت شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، الشعوب العربية بتوحيد كلمتها واتخاذ موقف حازم وقوى حيال الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين والانتهاكات التى تحدث في ظل صمت العالم عما يحدث لأطفال فلسطين من تهجير قسري واعتداءات صارخة على حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الموقف المصري بفتح معبر رفح ومحاولات تنفيذ هدنة ووقف إطلاق النار ومحاولات دول عربية أخرى دعم الأخوة الفلسطينيين، لابد وأن تتضافر فيما بينها وتتوحد بموقف قوى يكسر الصمت الدولي على العدوان الاسرائيلي فنجاح مصر في حرب أكتوبر 73 كان بتكاتف الدول العربية جميًعا، حانت اللحظة لأن يتوحد العرب دعمًا للقضية الفلسطينية.

وأشارت عضو لجنة فلسطين بالبرلمان العربي في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول كسب أصوات الإسرائيليين في الانتخابات المرتقبة على منصب رئيس الحكومة على جثث الفلسطينيين والأطفال الأبرياء، مشيرة إلى أن البرلمان العربي قرر عقد جلسة طارئة للجنة فلسطين الثلاثاء المقبل لبحث ورصد الانتهاكات الاسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وتدارس ما يمكن اتخاذه من مواقف على أن تعقد جلسة عامة للبرلمان العربي عقب جلسة لجنة فلسطين .

وأوضحت أن قضية الشيخ جراح محور الاضطرابات التي تشهدها القدس الشرقية، إذ شهد الحي اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين، الذين يقولون أيضاً إنه تم استفزازهم من قبل مستوطنين إسرائيليين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القطاع إلى 139، جراء العدوان الإسرائيلي المُستمرمنذ 6 أيام.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن من بين الشهداء 39 طفلا و22 سيدة، إضافة لألف إصابة بجراح مختلفة.

واستشهد 10 فلسطينيين من عائلة واحدة، هم ثمانية أطفال وسيدتان، في غارة إسرائيلية فجر السبت على منزل سكني في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة الحادثة ووصفتها بأنها "مجزرة" لا يمكن السكوت عنها، معتبرة أن "أي دعوات بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها هي تحريض على استمرار القتل".

ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي في بيان، إلى "التدخل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها بشكل فوري، والبدء بالعمل الجاد لإنهاء الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".