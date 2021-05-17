الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تحقيقات

«العون والسند».. كيف دعمت مصر أشقائها العرب على مر الأزمنة؟

دعم مصر للقضية الفلسطينية
دعم مصر للقضية الفلسطينية

ستبقى مصر دائمًا هي الأمن والملاذ التي تدعم البلاد العربية ولا تتخلى عن مساندة الدول الشقيقة لاسيما خلال المحن التي يمرون بها، إذ أعلنت مصر تضامنها ودعمها للقضية الفلسطينية ومساندة أشقائها العرب على مر الأزمنة.

ومؤخرًا أعلنت مصر فتح معبر رفح أمام الحالات الحرجة لتتلقى العلاج بمستشفياتها عقب العدوان الإسرائيلي الغادر على مدينة غزة، خاصةً عقب أحداث العنف الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة جراء قصف قوات الأحتلال الإسرائيلي.

وعليه فقد أكدت السفارة الفلسطينية في القاهرة على وصول 10 عربات إسعاف مصرية إلى الحدود مع غزة لنقل مصابين العدوان الإسرائيلي، وجاء هذا القرار تضامنًا لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين ونقل المصابين والجرحى للمستشفيات المصرية.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تضامن فيها الدولة المصرية مع أشقائها العرب ولاسيما أبناء فلسطين، وقررت فتح  معبر رفح  لأول مرة بعد 5 أشهر من إغلاقه جراء جائحة فيروس كورونا.

وسمحت مصر بمرور الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية أو تصاريح إقامة أجنبية أو لديهم احتياجات طبية طارئة بالعبور فقط ولمدة ثلاث أيام، كما سيدخل العائدين إلى قطاع غزة في حجر صحي لمدة 21 يومًا.

وفي هذا العام وتحديدا في 9 فبراير 2021 أمرت مصر بفتح معبر رفح حتى إشعار آخر، في من أجل المصالحة بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين المجتمعين في القاهرة، وذلك بعدما قررت مصر في ديسمبر 2020 فتح معبر رفح لـ ثلاث أيام في الأسبوع بشكل متواصل لعبور جميع المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، على أن يتم تنفيذ القرار بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية بالقاهرة.

لم يقتصر دعم مصر لأشقائها على فلسطين فقط وإنما تضامنت مع الصراعات التي تحدث داخل سوريا، وقررت إرسال بعثات طبية وغذائية في دمشق خلال عام 2019.

وبالفعل نجحت البعثة في توزيع مساعدات غذائية إلى خمس محافظات رئيسية في سوريا هي: دمشق، وريف دمشق، والقنيطرة، ودرعا، والسويداء، فيما تم اختيار المناطق بهدف تقديم المساعدات إلى جميع المناطق في سوريا بدون أي تمييز طائفي.

وستظل الدولة المصرية هي العون والسند لأشقائها داخل المنطقة العربية وليس فلسطين فقط، إذ تأتي ليبيا على رأس الدول التي تساندها مصر وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن عن دفاع مصر عن ليبيا حال وقوع أي أزمات تضر بالمصلحة العامة للبلدين.

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