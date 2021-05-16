الأحد 16 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شفاء أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز من «كورونا»

العوضي وياسمين
العوضي وياسمين

أجرى الفنان أحمد العوضي، وزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تحليل كورونا مؤخراً وظهرت نتيجته سلبية، ولكن لا زال الثنائي يقضيان فترة نقاهة قبل العودة لممارسة حياتهم بشكل طبيعي ومن المقرر أن يقوم الثنائي  بإجراء مسحة أخرى خلال الأيام المقبلة زيادة تأكيد قبل ممارسة حياتهم بشكل طبيعي والعودة لمواصلة عملهم. 

 

وكان الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز أصيبا بفيروس كورونا المستجد أثناء تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" وذلك بعد أن تصدر الثنائي تريند محركات البحث بسبب مشهد فرح غزل والخديوي وانتشرت الكثير من الكوميكسات حول تحقيق حفل الزواج في المسلسل بعدما قاما بعدم الاحتفال به في الحقيقة.

 

وحقق الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز نجاحا جماهيريا كبيرا في مسلسل "اللي مالوش كبير" حيث حظي المسلسل بمتابعة جماهيرية كبيرة طوال شهر رمضان واستطاع الثنائي أن يثبتا جدراتهما في أول بطولة مطلقة تجمعهما بعد الزواج، حيث  ظهرت بينهما “كيميا” كبيرة في المشاهد التي جمعتهما بجانب القصة المتميزة الذي كتبها عمرو محمود ياسين. 

 

مسلسل اللى مالوش كبير تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج شركة سينرجى، بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، أحمد سعيد عبدالغنى، دنيا عبدالعزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، أحمد الرافعى، أحمد عبدالله محمود، محمود ياسين جونيور وهدى الإتربى.

 

وتدور قصة مسلسل "اللي مالوش كبير" حول فتاة تدعي غزل يجبرها والدها على الزواج من رجل أعمال ثري بالرغم من فارق السن الكبير بينهما فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي وتقع في حبه وهي الشخصية الذي يقدمها أحمد العوضي ويقوم بإجبار زوجها رجل الاعمال عباد تيمور علي طلاقها وهي الشخصية الذي يقدمها خالد الصاوي وبالفعل يطلقها لكن يضع في طريقهم العديد من العقبات إلا أن يقوم بالانتحار بعدما تتزوج الخديوي وينتهي المسلسل بوفاة سيف الخديوي لتكون النهاية العادلة لأي شخص خارج عن القانون. 

أحمد العوضي ياسمين عبدالعزيز اللي مالوش كبير فيرس كورونا شفاء من الفيرس

الأكثر قراءة

بحثًا ملف سد النهضة.. الرئيس السيسي يلتقي البرهان في باريس

تفاصيل لقاء السيسي ورئيس الشركة المُصنِعة لطائرات الرافال في باريس

فلسطينيون يشكرون مصر عقب فتح معبر رفح (فيديو)

مفاجأة سارة لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي

القليوبية تسجل 64 إصابة بـكورونا و10 وفيات.. و17951 يتلقون اللقاح

قمة مصرية فرنسية بالإليزيه غدا تتناول تعزيز العلاقات الثنائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: الحملة العسكرية ضد قطاع غزة ستستغرق وقتا أطول

الكابينت اجتمع 4 ساعات.. ماذا قال نتنياهو وقادة جيش الاحتلال بشأن التصعيد ضد غزة؟

وزيرا خارجية ليبيا وتونس يناقشان عدوان الاحتلال على غزة