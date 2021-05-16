شفاء أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز من «كورونا»

أجرى الفنان أحمد العوضي، وزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تحليل كورونا مؤخراً وظهرت نتيجته سلبية، ولكن لا زال الثنائي يقضيان فترة نقاهة قبل العودة لممارسة حياتهم بشكل طبيعي ومن المقرر أن يقوم الثنائي بإجراء مسحة أخرى خلال الأيام المقبلة زيادة تأكيد قبل ممارسة حياتهم بشكل طبيعي والعودة لمواصلة عملهم.

وكان الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز أصيبا بفيروس كورونا المستجد أثناء تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" وذلك بعد أن تصدر الثنائي تريند محركات البحث بسبب مشهد فرح غزل والخديوي وانتشرت الكثير من الكوميكسات حول تحقيق حفل الزواج في المسلسل بعدما قاما بعدم الاحتفال به في الحقيقة.

وحقق الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز نجاحا جماهيريا كبيرا في مسلسل "اللي مالوش كبير" حيث حظي المسلسل بمتابعة جماهيرية كبيرة طوال شهر رمضان واستطاع الثنائي أن يثبتا جدراتهما في أول بطولة مطلقة تجمعهما بعد الزواج، حيث ظهرت بينهما “كيميا” كبيرة في المشاهد التي جمعتهما بجانب القصة المتميزة الذي كتبها عمرو محمود ياسين.

مسلسل اللى مالوش كبير تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج شركة سينرجى، بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، أحمد سعيد عبدالغنى، دنيا عبدالعزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، أحمد الرافعى، أحمد عبدالله محمود، محمود ياسين جونيور وهدى الإتربى.

وتدور قصة مسلسل "اللي مالوش كبير" حول فتاة تدعي غزل يجبرها والدها على الزواج من رجل أعمال ثري بالرغم من فارق السن الكبير بينهما فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي وتقع في حبه وهي الشخصية الذي يقدمها أحمد العوضي ويقوم بإجبار زوجها رجل الاعمال عباد تيمور علي طلاقها وهي الشخصية الذي يقدمها خالد الصاوي وبالفعل يطلقها لكن يضع في طريقهم العديد من العقبات إلا أن يقوم بالانتحار بعدما تتزوج الخديوي وينتهي المسلسل بوفاة سيف الخديوي لتكون النهاية العادلة لأي شخص خارج عن القانون.