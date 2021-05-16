الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

ساموزين عقب تلقيه لقاح كورونا: شكرًا لمصر الحبيبة

سامو زين
سامو زين

توجه المطرب ساموزين، بالشكر للشعب المصري ووزارة الصحة عقب تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد “استرازينيكا”.

 

وشارك “سامو” صورة له عبر حسابه الرسمي على انستجرام أثناء تلقيه اللقاح، وعلق قائلًا: “الحمد الله اتطعمت انهارده ( باسترازينيكا ) في بلدى ( الثاني ) الحبيب مصر، أشكر مصر الحبيبة ووزارة الصحة المصرية، وأنصح الجميع بالتطعيم، أحمى نفسك وأسرتك وبلدك”.

 

 

 

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل، وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر سواء سينوفارم أو أسترازينكا أثبتوا فعاليتهم ومأمونيتهم من خلال الدراسات التى أجريت عليهم، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية. 

وأشارت إلى أن حجز اللقاح يكون من خلال الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ .

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كورونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440" ، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

يذكر أن فرق التواصل المجتمعي التابعة لوزارة الصحة والسكان تقوم بمواصلة الانتشار في عدة محافظات، للتوعية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وقد كثفت الفرق من تواجدها خلال أيام عيد الفطر المبارك، خاصة في المناطق التي تشهد تكدسات.

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