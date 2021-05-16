«المهن التمثيلية» تطالب أعضائها بالالتزام بأخلاقيات المهنة

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، بيانًا صحفيًا، أكدت خلاله دور الفن المصري وقوة مصر الناعمة، وضرورة الالتفاف حول قضايا الوطن ورفعته، والقضية الفلسطينية، والالتزام بأخلاقيات المهنة، والدور التنويري الذي يلعبه الفن والفنان في الارتقاء بالمجتمع، وهو الدور الذي أشار إليه رئيس الجمهورية، حين أشاد بالدور الإيجابي الذي لعبته الدراما التليفزيونية هذا العام، وهو الأمر الذي يدعونا للفخر والتكاتف والعمل على التأكيد على هذه القيمة وهذا الدور الإيجابي.

وأضاف البيان أن هذا الأمر لا يتسق نهائيًا مع بعض السلوكيات المرفوضة تمامًا، والتي تسير خارج هذا السياق السياسي والاجتماعي والأخلاقي من تراشقات غير لائقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين دوائر محدودة من دوائر صناعة الدراما مما قد يشوه هذا النجاح الكبير الذي حققته هذه الصناعة العظيمة هذا العام من نماذج فنية عددية مشرفة وتاريخية مثل مسلسلي "الاختيار2" و"هجمة مرتدة".

واختتم البيان: لذا يناشد مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية السادة أعضاء النقابة الأفاضل بالالتزام بجادة المنطق والتعالي على كل ما هو شخصي لصالح المصلحة العامة، كما تدعوهم للتضامن مع قضايا الوطن وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.