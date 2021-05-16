لماذا اعترض محمود المليجي على دخول أفلام الكاراتيه إلى مصر؟

يعد الفنان الراحل محمود المليجي واحد من أهم النجوم في تاريخ السينما المصرية وله العديد من الاعمال التي صنفت وفقًا للنقاد ضمن أفضل 100 عمل في تاريخ السينما المصرية.

وقد أجرى الفنان محمود المليجي العديد من الحوارات التلفزيونية للتلفزيون المصري، كان منها لقاء نادر مع واحدة من أهم مذيعات التلفزيون المصري، الإعلامية فريدة الزمر، ووجه المليجي خلال اللقاء العديد من الانتقادات منها بعض الانتقادات للمخرجين الذين قال عنهم أنهم يقومون بالامر السهل وهو تكرار الأدوار الذي ينجح فيها النجوم

وقال المليجي :"إسناد أدوار الشر لي جزء منه يعود لتأثير قوة ملامح شخصيتي وكذلك النجاح في اداء تلك الأدوار وهو ما كان يسهل على المخرجين إسنادها إلى بدل من البحث عن نجوم أخرين لم يلعبوا أدوار الشر من قبل".

وكشف المليجي خلال اللقاء عن أنه لم يكن من المفترض أن يلعب دور محمد أبو سويلم في فيلم الأرض فقال:"فيلم الأرض مثلا كان من المفترض أن ألعب دور الشخص الشرير الذي لعبه الفنان عبدالرحمن الخميسي على اساس اني خير من يلعب أدوار الشخص الشرير إلا أن المخرج يوسف شاهين كان له رأي آخر وخرجت شخصية محمد أبو سويلم".

وانتقد المليجي ما وصفه بـ موجة أفلام الكاراتيه التي غزت السينما المصرية في تلك الفترة، وقال :"أفلام الكاراتيه الهدف منها إظهار أن شخص ربما يستطيع ضرب 15 شخص أخرين وهي موجة ستنتهي فقد كان هناك لجنة مشكلة من الرقابة تسمى لجنة النوعية لاختيار نوعية الأفلام التي سيتم السماح لها بدخول البلاد وكان من المفترض أن يدخل فيلم واحد فقط للكاراتيه في الموسم وهو ما لم يحدث ووجدنا فيلمان وثلاثة يدخلان البلاد في ذات الموسم ولم يقتصر الأمر كما تم إخبارنا على أن تلك الأفلام ستعرض في سينما واحدة وجدناها تعرض في 4 و5 سينمات في ذات الوقت وهو ما يعرض صناعة السينما المصرية للخطر فالمفترض أن الهيئة الحاكمة والمسئولين يحمون الصناعة الوطنية فكيف سننتج، نعم أمامنا طريق طويل حتى يحدث مقارنة بيننا وبين صناعة السينما الأمريكية، إلا أن ذلك لا يعني محاربة الصناعة، فنحن نجد السينمات التي تعرض الفيلم المصري مقاعدها ليست سليمة والتكييف لا يعمل بشكل جيد إضافة إلى ماكينات العرض التي بها مشكلات أيضًا مقارنة بدور السينما التي تعرض الأفلام الأجنبية، وبرر محمود المليجي تلك المشكلات بوجود الروتين الذي يتسبب في تأخير إجراءات تصليح ماكينات العرض أو مقاعد السينمات".