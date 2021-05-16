النيابة تطلب التحريات في دهس سائق دليفري لطفل بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الأحد، استعجال تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام سائق دليفري بدهس طفل أثناء سيره في الشارع مع والدته بنطاق منطقة التجمع الأول، للوقوف على ملابسات الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول، إشارة من أحد المستشفيات يفيد بوصول طفل يدعى " يس"، 8 سنوات في حالة خطيرة إثر قيام سائق دليفري تابع لأحد المطاعم الشهيرة بدهسه أثناء سيره في الشارع مع والدته، ثم لاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات، تبين أن الطفل كان يسير بجانب والدته بالقرب من منزلها وقت حدوث الحادث، وأنها فوجئت بأن سائق الديلفيري الذي كان يسير عكس الاتجاه بسرعة كبيرة دهس الطفل وهرب من مكان الحادث، وعقب تقنين الإجراءات القانونية نجحت قوة أمنية في ضبطه، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.