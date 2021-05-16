الأحد 16 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات في دهس سائق دليفري لطفل بالقاهرة الجديدة

دليفري
دليفري

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الأحد، استعجال تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام سائق دليفري بدهس طفل أثناء سيره في الشارع مع والدته بنطاق منطقة التجمع الأول، للوقوف على ملابسات الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول، إشارة من أحد المستشفيات يفيد بوصول طفل يدعى " يس"، 8 سنوات في حالة خطيرة إثر قيام سائق دليفري تابع لأحد المطاعم الشهيرة بدهسه أثناء سيره في الشارع مع والدته، ثم لاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات، تبين أن الطفل كان يسير بجانب والدته بالقرب من منزلها وقت حدوث الحادث، وأنها فوجئت بأن سائق الديلفيري الذي كان يسير عكس الاتجاه بسرعة كبيرة دهس الطفل وهرب من مكان الحادث، وعقب تقنين الإجراءات القانونية نجحت قوة أمنية في ضبطه، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

نيابة القاهرة الجديدة تحريات الاجهزة الامنية سائق دليفري التجمع الاول دهس

الأكثر قراءة

تفاصيل لقاء السيسي ورئيس الشركة المُصنِعة لطائرات الرافال في باريس

فلسطينيون يشكرون مصر عقب فتح معبر رفح (فيديو)

القليوبية تسجل 64 إصابة بـكورونا و10 وفيات.. و17951 يتلقون اللقاح

قمة مصرية فرنسية بالإليزيه غدا تتناول تعزيز العلاقات الثنائية

مفاجأة سارة لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي

وزير التعليم: حسم مصير 100 ألف طالب بالثانوية العامة بعد «تجريبية مايو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

169 إصابة و5 وفاة بكورونا في فلسطين

مقاتلات إسرائيلية تستهدف مقر وزارة الداخلية في غزة

كتائب القسام تقصف عسقلان ومستوطنة سديروت ردا على الاعتداءات الإسرائيلية