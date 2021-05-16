الأحد 16 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرهان يصل فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي بالسودان

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان يصل فرنسا

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، إلى مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم الإنتقال الديمقراطي في السودان.

ويشارك في مؤتمر باريس، إلى جانب رئيس مجلس السيادة رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، وعدد من المسؤولين وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وأوضح البيان أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي سيخاطب غدا الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الإقليمية الدولية، كما سيجري العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر.

ويهدف المؤتمر الى التطبيع الكامل للسودان في المجتمع الدولي وتنوير المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين، بالإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة السودانية، وإبراز فرص الاستثمار في القطاعين العام والخاص وفق مجلس السيادة.

وأكد المجلس أن فرنسا من أوائل الدول التي دعمت مسار الانتقال في السودان، وعبرت عن مساندتها لهياكل السلطة الانتقالية ممثلة في مجلسي السيادة والوزراء.

حمدوك يصل فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس

ووصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والوفد المرافق له في وقت سابق اليوم لمطار  شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك للمشاركة في مؤتمر باريس الخاص لدعم الإقتصاد السوداني والإنتقال الديمقراطي في البلاد، والذي ستقدم خلاله عدد من أوراق العمل المختلفة.

السودان يعقد مؤتمرات دعم في واشنطن وطوكيو


وقال  عمر قمر الدين مستشار رئيس الوزراء السوداني للشراكات الدولية ورئيس اللجنة الفنية إن كل الاستعدادات قد اكتملت لعقد جلسات المؤتمر غد الإثنين بمشاركة دولية واسعة.

وأعلن  عمر قمر الدين عن قيام مؤتمر آخر في واشنطن العام المقبل، و آخر بطوكيو وكذلك بدول الخليج، وذلك لتشجيع الاستثمار في السودان، كما سيتم قيام لقاء تفاكري حول تلك المؤتمرات قبل نهاية هذا العام.

مؤتمر باريس لدعم السودان فرنسا باريس البرهان حمدوك

الأكثر قراءة

تفاصيل لقاء السيسي ورئيس الشركة المُصنِعة لطائرات الرافال في باريس

فلسطينيون يشكرون مصر عقب فتح معبر رفح (فيديو)

القليوبية تسجل 64 إصابة بـكورونا و10 وفيات.. و17951 يتلقون اللقاح

قمة مصرية فرنسية بالإليزيه غدا تتناول تعزيز العلاقات الثنائية

مفاجأة سارة لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي

وزير التعليم: حسم مصير 100 ألف طالب بالثانوية العامة بعد «تجريبية مايو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

169 إصابة و5 وفاة بكورونا في فلسطين

مقاتلات إسرائيلية تستهدف مقر وزارة الداخلية في غزة

كتائب القسام تقصف عسقلان ومستوطنة سديروت ردا على الاعتداءات الإسرائيلية