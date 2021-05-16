البرهان يصل فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي بالسودان

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، إلى مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم الإنتقال الديمقراطي في السودان.

ويشارك في مؤتمر باريس، إلى جانب رئيس مجلس السيادة رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، وعدد من المسؤولين وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وأوضح البيان أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي سيخاطب غدا الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الإقليمية الدولية، كما سيجري العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر.

ويهدف المؤتمر الى التطبيع الكامل للسودان في المجتمع الدولي وتنوير المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين، بالإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة السودانية، وإبراز فرص الاستثمار في القطاعين العام والخاص وفق مجلس السيادة.

وأكد المجلس أن فرنسا من أوائل الدول التي دعمت مسار الانتقال في السودان، وعبرت عن مساندتها لهياكل السلطة الانتقالية ممثلة في مجلسي السيادة والوزراء.

حمدوك يصل فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس

ووصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والوفد المرافق له في وقت سابق اليوم لمطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك للمشاركة في مؤتمر باريس الخاص لدعم الإقتصاد السوداني والإنتقال الديمقراطي في البلاد، والذي ستقدم خلاله عدد من أوراق العمل المختلفة.

السودان يعقد مؤتمرات دعم في واشنطن وطوكيو



وقال عمر قمر الدين مستشار رئيس الوزراء السوداني للشراكات الدولية ورئيس اللجنة الفنية إن كل الاستعدادات قد اكتملت لعقد جلسات المؤتمر غد الإثنين بمشاركة دولية واسعة.

وأعلن عمر قمر الدين عن قيام مؤتمر آخر في واشنطن العام المقبل، و آخر بطوكيو وكذلك بدول الخليج، وذلك لتشجيع الاستثمار في السودان، كما سيتم قيام لقاء تفاكري حول تلك المؤتمرات قبل نهاية هذا العام.