الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

مع انتهاء عيد الفطر المبارك، يبحث أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية بالأزهر الشريف عن موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021، بعد اعتماد قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021

وتنشر «الدستور» في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم 26-5-2021، موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021، لياتي ذلك بسبب تزايد معدلات البحث من قبل طلاب وطالبات الشعبة العلمية على مستوى الجمهورية، حيث يبدأ ماراثون الامتحانات بداية من شهر يونيو بداية من السبت الموافق 19-6-2021، علي أن تكون مواعيد جميع المواد بدءًا من التاسعة صباحًا وحتي الحادية عشرة صباحًا أيضًا و4 مواد فقط يبدأون في تام الساعة الـ9 صباحًا وحتي الـ12 مساءً علي ان تتم الامتحانات بمادة واحدة فقط في اليوم.

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جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021

ومن المقرر أن ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية بداية من يوم السبت الموافق 19-6-2021 بمادة الفقه، على أن تنتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء الامتحانات يوم الأحد الموافق 1 -8-2021 بمادة التفسير.

 

ايام الامتحانات

المادة

الوقت

من

إلي

السبت

19/6/2021

الفقه

 

9

11

الاثنين

21/6/2021

الديناميكا

 

9

11

الأربعاء

23/6/2021

القرآن الكريم

 

9

11

السبت

26/6/2021

اللغة الأجنبية

 

9

12

الاثنين

28/6/2021

الجبر والهندسة الفراغية

 

9

11

الأربعاء

30/6/2021

الأدب والنصوص

 

9

11

السبت

3/7/2021

الأحياء

 

9

12

الاثنين

5/7/2021

التفاضل والتكامل

 

9

11

الأربعاء

7/7/2021

النحو

 

9

11

السبت

10/7/2021

الكيمياء

 

9

12

الاثنين 

12/7/2021

الاستاتيكا

 

9

11

الأربعاء

14/7/2021

البلاغة

 

9

11

السبت 

17/7/2021

الحديث

ساعتان

9

11

الأحد

25/7/2021

الفيزياء

ثلاث ساعات

9

12

الثلاثاء

27/7/2021

التوحيد

ساعتان

9

11

الخميس

29/7/2021

الصرف

ساعتان

9

11

الأحد

1/8/2021

التفسير

ساعتان

9

11

موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 امتحانات الثانوية الازهرية طلاب الصف الثالث الثانوي جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

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