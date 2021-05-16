مع انتهاء عيد الفطر المبارك، يبحث أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية بالأزهر الشريف عن موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021، بعد اعتماد قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021

وتنشر «الدستور» في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم 26-5-2021، موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021، لياتي ذلك بسبب تزايد معدلات البحث من قبل طلاب وطالبات الشعبة العلمية على مستوى الجمهورية، حيث يبدأ ماراثون الامتحانات بداية من شهر يونيو بداية من السبت الموافق 19-6-2021، علي أن تكون مواعيد جميع المواد بدءًا من التاسعة صباحًا وحتي الحادية عشرة صباحًا أيضًا و4 مواد فقط يبدأون في تام الساعة الـ9 صباحًا وحتي الـ12 مساءً علي ان تتم الامتحانات بمادة واحدة فقط في اليوم.

تابع أيضًا:

جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021

ومن المقرر أن ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية بداية من يوم السبت الموافق 19-6-2021 بمادة الفقه، على أن تنتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء الامتحانات يوم الأحد الموافق 1 -8-2021 بمادة التفسير.