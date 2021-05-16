موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021
مع انتهاء عيد الفطر المبارك، يبحث أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية بالأزهر الشريف عن موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021، بعد اعتماد قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.
موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021
وتنشر «الدستور» في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم 26-5-2021، موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021، لياتي ذلك بسبب تزايد معدلات البحث من قبل طلاب وطالبات الشعبة العلمية على مستوى الجمهورية، حيث يبدأ ماراثون الامتحانات بداية من شهر يونيو بداية من السبت الموافق 19-6-2021، علي أن تكون مواعيد جميع المواد بدءًا من التاسعة صباحًا وحتي الحادية عشرة صباحًا أيضًا و4 مواد فقط يبدأون في تام الساعة الـ9 صباحًا وحتي الـ12 مساءً علي ان تتم الامتحانات بمادة واحدة فقط في اليوم.
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جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021
ومن المقرر أن ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية بداية من يوم السبت الموافق 19-6-2021 بمادة الفقه، على أن تنتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء الامتحانات يوم الأحد الموافق 1 -8-2021 بمادة التفسير.
ايام الامتحانات
المادة
الوقت
من
إلي
السبت
19/6/2021
الفقه
9
11
الاثنين
21/6/2021
الديناميكا
9
11
الأربعاء
23/6/2021
القرآن الكريم
9
11
السبت
26/6/2021
اللغة الأجنبية
9
12
الاثنين
28/6/2021
الجبر والهندسة الفراغية
9
11
الأربعاء
30/6/2021
الأدب والنصوص
9
11
السبت
3/7/2021
الأحياء
9
12
الاثنين
5/7/2021
التفاضل والتكامل
9
11
الأربعاء
7/7/2021
النحو
9
11
السبت
10/7/2021
الكيمياء
9
12
الاثنين
12/7/2021
الاستاتيكا
9
11
الأربعاء
14/7/2021
البلاغة
9
11
السبت
17/7/2021
الحديث
ساعتان
9
11
الأحد
25/7/2021
الفيزياء
ثلاث ساعات
9
12
الثلاثاء
27/7/2021
التوحيد
ساعتان
9
11
الخميس
29/7/2021
الصرف
ساعتان
9
11
الأحد
1/8/2021
التفسير
ساعتان
9
11