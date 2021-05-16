حنان مطاوع تكشف أسباب توقف تصوير مسلسل «ورد»

توقف تصوير مسلسل "ورد" للفنانة حنان مطاوع، والذي كان من المقرر أن تخوض به سباق رمضان الماضي، ولكن نظرًا لتعرضه لمشكلة إنتاجية خرج عن السباق وتوقف تصويره لحين إشعار آخر.

وأكدت حنان في تصريح لـ"الدستور"، أنها لا تعلم وليس لديها أي تصور في أي موعد سيعرض المسلسل سواء في رمضان المقبل أم "أوت أوف سيزون"، مشيرة إلى أنه من المفترض أن تستأنفه بعد انتهاء أجازة عيد الفطر، موضحة أنها كانت قد انتهت من 10 أيام فقط منه قبل توقف تصويره، متمنية أن يستكملوا تصويره مؤكدة أنها أحبت هذا العمل واعتذرت عن أعمال فنية أخرى بسببه.

وأوضحت أن سبب توقف تصوير العمل أنه تعرضت الجهة لمنتجة لمشاكل مادية عطل تصوير مسلسل "ورد" وتسبب في خروجه من الموسم الرمضاني، مشيرة إلى أنها كانت حزينة في بداية الأمر من خروجه من الموسم الرمضاني، خاصة وأنه مسلسل شيق ويتضمن أحداث قوية ومثيرة، واعتذرت عن المشاركه في أعماله فنية كثيرة بسببه وكانت تتمنى استكماله.

وأضافت أنها بعد فترة قصيرة رضيت بهذا الأمر خاصة وأنها تؤمن بأن ما يفعله الله دائمًا خير، وأنها تثق كمال الثقة أن "ولو علمتم الغيب لاخترتم الواقع"، ولكل شيء ميعاد، وتابعت: "أحمد الله على قضائه وقدره، فـ"القاهرة كابول" كان من المفترض عرضه رمضان الماضي وتم تأجيله، وعلى ما اعتقد أن موعد عرضه هذا العام أفضل من العام الماضي".

وعن رأيها في مسلسلات الأوت أوف سيزون، قالت حنان مطاوع إن هذه النوعية من لأعمال ممتازة وقوية، واستطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت جميع الأعمال الدرامية ذات رونق ولها قاعدة جماهيرية كبيرة، ولم تقتصر نجاحها خلال موسم بعينه وخاصة في شهر رمضان، وهو ما أتاح الفرصة لعدد كبير من الفنانين أن يخوضو المنافسة الدرامية دون ازدحام أو ظلم.

وأشارت حنان مطاوع إلى أن هناك تطورًا كبيرًا في عالم الدراما ملحوظًا سواء الأعوام الماضية أو العام الحالي، لذلك لا يمكن أن نقتصر نجاح المسلسلات في موسم رمضان فقط.