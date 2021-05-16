الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الشبع بالمسيح».. عظة الأحد للأنبا بولس

كنيسة
كنيسة

ألقى نيافة الأنبا بولس الأسقف العام للكرازة بإفريقيا، صباح اليوم، كلمة عبر قناة ON في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

جاءت العظة عن «أحد الخبز» الأحد الثاني في فترة الخمسين المقدسة، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، وقدم نيافته عدة تأملات عن الشبع بالمسيح.

وفترة الخماسين المُقدسة، التي تحتفل بها الكنيسة المصرية، حاليًا،  تبدأ منذ يوم عيد القيامة المجيد، وحتى عيد العنصرة، وهي عبارة عن 50 يومًا مُتصلة من الأفراح داخل الكنيسة، حيث تكتسي بالستائر البيضاء، ويتغنى مرتلو الكنائس بالنغمات والمقامات الموسيقية المفرحة في القداسات الإلهية، والمعروفة بالنغمة "الفرايحي".

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