«الصحة» توضح الفرق بين جرعات لقاحات كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان الفرق بين الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد “سينوفارم” و“أسترازينيكا”.

وأكدت وزارة الصحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه بالنسبة للقاح الصينى سينوفارم يتم الحصول على الجرعة الثانية بعد ٢١ يوماً أو ٣ أسابيع من الجرعة الأولى.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للقاح استرازينيكا فإنه يفصل الجرعة الأولى عن الثانية ٩٠ يومياً أو ٣ أشهر، منذ بدء الحصول على اللقاح.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأكدت أن لقاحى فيروس كورونا المتوفرين فى مصر سواء سينوفارم أو استرازينيكا أثبتا فعاليتهما ومأمونيتهما من خلال الدراسات التى أجريت عليهما، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية.



وأشارت إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة و السكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كوروونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440" ، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.