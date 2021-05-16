وزيرا خارجية ليبيا وتونس يناقشان عدوان الاحتلال على غزة

تواصل وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اليوم، مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، من أجل تنسيق المواقف بين البلدين لنصرة القضية الفلسطينية.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية التونسية، فقد أطلع الجرندي نظيرته الليبية على المساعي والجهود التي تقودها تونس في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي من أجل وقف الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وحمل قوات الإحتلال على الإلتزام بقرارات الشرعية الدولية وحث المجتمع الدولي على التدخل الفوري لحماية الفلسطينيين ووضع حد للتصعيد العسكري الإسرائيلي ومخططاته التوسعية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وتطرق الوزيران الى علاقات الأخوة والتعاون المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل الارتقاء بها على كافة الأصعدة.

ورحب الوزيران في هذا الخصوص باستئناف الخطوط الجوية التونسية لرحلاتها إلى مطاري "معيتيقة" بطرابلس و"بنينا" ببنغازي، انطلاقا من يوم 17 مايو الجاري، حيث تعد الخطوط التونسية أول شركة طيران أجنبية تستأنف نشاطها في ليبيا.

من جهة أخرى، أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور استعدادا للاستحقاقات الثنائية المقبلة وفي مقدمتها عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العليا المشتركة التونسية الليبية على مستوى وزيري خارجية البلدين في الفترة القريبة المقبلة.

وسقط 184 قتيلًا على الأقل بينهم عشرة إسرائيليين، منذ اندلاع جولة العنف الجديدة الإثنين بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 26 فلسطينيًا في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة الأحد، بينهم 8 أطفال. وارتفع بذلك عدد القتلى في القطاع إلى 174 شخصًا بينهم 47 طفلًا، وتتكثّف المفاوضات الدبلوماسية في الكواليس سعيًا لوضع حد للعنف.

- لن نرحل من أراضينا أو نتخلى عن قضيتنا

وفي كلمه له اليوم، خلال الاجتماع الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إننا عاجزون عن وصف معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الضربات الجوية الإسرائيلية تقتل عائلات فلسطينية بأكملها.

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، نواجه احتلالًا استعماريًا إسرائيليًا يقتل الأطفال ويشرد العائلات، مضيفًا، القصف الإسرائيلي لقطاع غزة أسفر عن نزوح أكثر من 10 آلاف مواطن عن منازلهم، نتطلع إلى دعم منظمة التعاون الإسلامي للتصدي للتصعيد الإسرائيلي.

وأكمل المالكي، يتوجب علينا توحيد الجهود والعمل سويًا مع المجتمع الدولي في سبيل دعم الشعب الفلسطيني»، وختم كلمته: «لن نرحل من أراضينا أو نتخلى عن قضيتنا».