«الدستور» تكشف المحطات المقبلة للمحترفين المصريين فى أوروبا

يتبقى أقل من شهر على فتح سوق الانتقالات الصيفية فى الدوريات الأوروبية، وبالتأكيد ينصب تركيز المصريين على محترفينا فى أوروبا ومستقبلهم مع فرقهم، على رأسهم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى. «الدستور» تستعرض فى السطور التالية مصير اللاعبين المصريين المحترفين فى أوروبا، خلال موسم الانتقالات الصيفية المنتظر، وموقف كل منهم من البقاء مع فريقه أو الانتقال لخوض تجربة جديدة مع فريق آخر.

صلاح باريس سان جيرمان يتواصل مع «مو»

بات محمد صلاح الذى يقضى موسمه الرابع مع ليفربول، منذ الانضمام إليه فى صيف ٢٠١٧، قادمًا من روما الإيطالى، مرشحًا بقوة للرحيل عن «الريدز» هذا الصيف، وسط اهتمام كبير به من عمالقة الأندية الأوروبية، على رأسها قطبا «الليجا» الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

وفتح الدولى المصرى الباب أمام رحيله عن ليفربول، فى حوار أجرته معه صحيفة «ماركا» الإسبانية، بداية الموسم الجارى، وقال عن احتمالية لعبه فى الدورى الإسبانى: «لا أحد يعرف ماذا سيحدث فى المستقبل. ربما يتم ذلك فى يوم ما».

وخرجت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الشهيرة، قبل أسابيع، لتؤكد أن إدارة باريس سان جيرمان، وصيف النسخة الماضية لبطولة دورى أبطال أوروبا وبطل الدورى الفرنسى، تريد بقوة ضم «صلاح» هذا الصيف.

وحسب التقرير الفرنسى، فإن إدارة الفريق الباريسى تواصلت بالفعل مع وكيل «صلاح» لسؤاله حول رغبة اللاعب فى الرحيل عن النادى الإنجليزى أم لا، وذلك لتعويض الرحيل المحتمل لنجمه كيليان مبابى الذى يقترب من ريال مدريد الإسبانى.

وحتى هذه اللحظة، لم يؤكد «صلاح» البالغ من العمر ٢٨ عامًا، بشكل رسمى، رغبته فى الاستمرار أو الرحيل عن ليفربول، الذى يمتلك عقدًا معه حتى صيف ٢٠٢٣، فى ظل تقارير متضاربة عن رحيله، وأخرى تؤكد اقتراب إدارة «الريدز» من إغرائه بعقد هو الأغلى فى صفوف الفريق.

ورفض الألمانى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أكثر من مرة، الحديث عن مستقبل نجم المنتخب المصرى، واكتفى بالقول إنه «حتى الآن هو لاعب فى صفوف ليفربول»، مشددًا على أهميته الكبيرة للفريق.

المحمدى يرحل عن أستون فيلا ويقترب من نيوكاسل

أصبح أحمد المحمدى قريبًا للغاية من الرحيل عن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزى، بعد ٣ سنوات قضاها مع الفريق، وفق تقارير صحفية إنجليزية.

وذكرت هذه التقارير أن الدولى المصرى وقائد «الفراعنة» السابق سيرحل بشكل أكيد عن أستون فيلا، بعدما بات أسيرًا لدكة البدلاء هذا الموسم، تحت قيادة المدرب ديث سميث. ولم يحدد «المحمدى» وجهته المقبلة بعد، سواء العودة إلى مصر أو الاستمرار فى الاحتراف، لكن الأقرب سيكون الاستمرار فى الاحتراف، لرغبته فى إنهاء مسيرته داخل أوروبا وتحديدًا فى إنجلترا، خاصة أنه يعتبر من أقدم المحترفين المصريين هناك، وقد تكون وجهته المقبلة مع مدربه المفضل ومكتشفه، ستيف بروس، الذى يدرب نيوكاسل حاليًا.

تريزيجيه يعود إلى تركيا بسبب الرباط الصليبى

الاستغناء عن خدماته قد يكون مصير محمود حسن «تريزيجيه»، المصاب حاليًا بقطع فى الرباط الصليبى، بعد موسمين فقط قضاهما مع فريق أستون فيلا، منذ انتقاله إلى صفوفه فى صيف الموسم الماضى، قادمًا من قاسم باشا التركى.

وتبعد إصابة «الرباط الصليبى» اللاعب المصرى الدولى عن الملاعب أكثر من عام، ما يعنى عدم احتياج الفريق له، والبحث عن بديل.

وقد يكون الدورى التركى بوابة العودة بالنسبة لـ«تريزيجيه» حال الرحيل عن «البريميرليج»، فى ظل رغبة كبار المسابقة فى ضمه، أمثال جالطة سراى وبشكتاش، أو البقاء فى «البريميرليج» مع فريق آخر.

الننى التألق يحفظ فرص بقائه مع «الجانرز»

يبدو محمد الننى أقرب من البقاء فى صفوف أرسنال خلال الموسم المقبل، بعد التألق الكبير الذى أظهره منذ العودة من تركيا، حيث لعب معارًا لصفوف فريق بشكتاش.

وظهر «الننى» بشكل رائع ومتألق مع المدرب الإسبانى مايكل أرتيتا، ما جعله يعتمد عليه فى معظم المباريات، وينال ثقة الجمهور التى أصبحت تطالب ببقائه حتى انتهاء عقده فى ٢٠٢٣.

وما زالت التقارير تشير إلى رغبة بشكتاش التركى فى عودة «الننى» إلى صفوفه، لكن الإسبانى «أرتيتا» سيحاول الجلوس مع إدارة النادى الإنجليزى لتمديد عقد المصرى صاحب الـ٢٨ عامًا، بعد أن أصبح عنصرًا مهمًا فى تشكيل الفريق.

كوكا مستمر مع بطل الدورى اليونانى

بنسبة كبيرة، احتفظ المحترفون المصريون الذين يلعبون فى مركز المهاجم الصريح بفرص بقائهم مع فرقهم فى الموسم المقبل، على رأسهم أحمد حسن «كوكا»، مهاجم أولمبياكوس اليونانى، ومصطفى محمد، لاعب جالطة سراى التركى، بعدما قدما أوراق اعتمادهما هذا الموسم بشكل لافت، وساعدا فريقيهما فى التأهل لدورى أبطال أوروبا العام المقبل.

ويعيش «كوكا» واحدًا من أفضل مواسمه فى الاحتراف، بعدما تمكن من تسجيل ١٥ هدفًا فى ٣٥ مباراة بجميع المسابقات، وبات واحدًا من هدافى الفريق هذا الموسم، بالإضافة للمساهمة فى تتويج فريقه بالدورى اليونانى للموسم الثانى على التوالى.

مصطفى يرفض «البريميرليج» بسبب دورى «الأبطال»

الأمر نفسه بالنسبة لـ«البلدوزر» مصطفى محمد، مهاجم الزمالك المعار لصفوف جالطة سراى التركى، الذى يقترب من البقاء مع فريقه، بعد أن تألق فى نصف موسم، واستطاع أن يحرز ١١ هدفًا فى ٢١ مباراة بجميع المسابقات، وساعد فريقه على التأهل إلى دورى أبطال أوروبا.

ونال مصطفى محمد إعجاب العديد من الأندية الإنجليزية فى الفترة الماضية، لكنها كانت جميعًا فى منتصف الجدول، لذا قد يرفض صاحب الـ٢٤ عامًا العروض المقدمة له، فى ظل حُلمه باللعب فى دورى الأبطال خلال الموسم المقبل.

وذكرت إدارة النادى التركى أنها فى الرتوش الأخيرة لضم اللاعب نهائيًا من صفوف الزمالك، بعقد يمتد لمدة ٤ سنوات وبشرط جزائى كبير، للحفاظ على المهاجم الدولى المصرى.