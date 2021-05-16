الأحد 16 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تطعيم 20 مليون بريطاني بلقاح كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

تخطّت الحصيلة الإجمالية للأشخاص الذين تلقوا تحصينا كاملا ضد فيروس كورونا في المملكة المتحدة 20 مليونا، أي ما نسبته نحو 40 % من السكان البالغين، عشية مرحلة بالغة الأهمية من رفع الإغلاق، وفق أرقام رسمية نشرت الأحد.


وتلقى 20 مليونا و103 آلاف و658 شخصا جرعتي لقاح منذ بدء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في مطلع ديسمبر، والتي تعد إحدى الحملات الأنشط في العالم، كما تلقى 36 مليونا و573 ألفا و354 شخصا جرعة لقاح واحدة.


وجعلت الحكومة البريطانية من تلقي كل السكان البالغين جرعة لقاحية واحدة على الأقل بحلول نهاية يوليو، هدفا لها.


وشدد وزير الصحة مات هانكوك في بيان على أن "تلقي جرعة لقاحية ثانية ضروري لضمان الحصول على حماية قصوى ضد الفيروس الفتاك".


وجعلت الحكومة من حملة التلقيح الواسعة النطاق ركنا أساسيا من أركان استراتيجيتها للخروج من الأزمة الصحية بعد إغلاق استمر أشهرا طويلة في المملكة المتحدة، البلد الأكثر تسجيلا للوفيات في أوروبا جراء كوفيد-19 مع 128 ألف حالة.


وبعد إعادة فتح المساحات غير المغلقة في المطاعم والحانات والمقاهي والمؤسسات التجارية غير الأساسية، تتهيّأ إنكلترا لإعادة فتح القاعات المغلقة في المطاعم والحانات والمقاهي اعتبارا من الإثنين، كما الوجهات الثقافية والفنادق ومدرجات الملاعب بقدرة استيعابية أقصاها عشرة آلاف متفرج.


لكن هذا الجدول تطغى عليه حاليا إصابات متزايدة بالمتحور الهندي من فيروس كورونا في شمال غرب إنكلترا ولندن، ما من شأنه أن يعرقل المرحلة النهائية من الخطة الحكومية لرفع الإغلاق المقررة في 21 يونيو حين يفترض رفع الغالبية الساحقة من القيود.


وبهدف التصدي لتفشي هذا المتحوّر، قلّصت السلطات الفترة الفاصلة بين الجرعتين اللقاحيتين إلى ثمانية أسابيع، بدلا من ثلاثة أشهر للأشخاص الذين تتخطى أعمارهم 50 عاما وأولئك الأكثر ضعفا.

فيروس كورونا كورونا المملكة المتحدة الحكومة البريطانية هانكوك حملة التلقيح اوروبا

الأكثر قراءة

تفاصيل لقاء السيسي ورئيس الشركة المُصنِعة لطائرات الرافال في باريس

فلسطينيون يشكرون مصر عقب فتح معبر رفح (فيديو)

القليوبية تسجل 64 إصابة بـكورونا و10 وفيات.. و17951 يتلقون اللقاح

قمة مصرية فرنسية بالإليزيه غدا تتناول تعزيز العلاقات الثنائية

مفاجأة سارة لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي

وزير التعليم: حسم مصير 100 ألف طالب بالثانوية العامة بعد «تجريبية مايو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

169 إصابة و5 وفاة بكورونا في فلسطين

مقاتلات إسرائيلية تستهدف مقر وزارة الداخلية في غزة

كتائب القسام تقصف عسقلان ومستوطنة سديروت ردا على الاعتداءات الإسرائيلية