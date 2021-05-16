الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

تامر محسن يكشف أبرز الصعوبات أثناء تصوير «لعبة نيوتن»

تامر محسن
تامر محسن

كشف المخرج تامر محسن عن أبرز الصعوبات التي واجهته أثناء تصوير مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي وحقَّق نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن أكثرها كانت وقت ذروة فيروس كورونا وانتشاره من العام الماضي وهو كان عام كورونا وطبيعة العمل دارت أحداثه بين مصر وأمريكا وكنا قد سافرنا لفترة طويلة وعدنا على آخر طائرة متجهة إلى القاهرة وإن لم نكن نلحق بها فكنا سوف نتواجد لما يقرب من 4 أشهر هناك.

وأضاف «محسن» في تصريحات لـ"الدستور": "حدثت بعض الأمور وانتشار الفيروس والحظر وغيرها دفعت الجهة المنتجة محمد السعدي في توقف بقية التصوير بشكل نهائى خوفًا على جميع فريق العمل من الإصابة؛ بينما كان الأصعب بعد وقف الطيران هو أننا اكتشفنا أنه يجب أن نغير في القصة بعض الأمور".

 

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وأسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير، بمشاركة سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري، من إخراج تامر محسن، ومن إنتاج ميديا هب سعدي- جوهر.

أما عن تامر محسن فهو تخرج من قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة في عام 1995، ثم تخرج من المعهد العالي للسينما في عام 2002، واختار العمل بالأفلام الوثائقية منذ تخرجه كمخرج وكاتب سيناريو ومنتج، كما عمل في إخراج الإعلانات التجارية، كما اتجه لإخراج المسلسلات التليفزيونية، وكان أول مسلسل يخرجه هو "بدون ذكر أسماء"، وتلاه بـ"تحت السيطرة"، كما أخرج للسينما فيلم "قط وفار". 

تامر مرسى تامر محسن مسلسل لعبة نيوتن مسلسل لعبة نيوتن

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