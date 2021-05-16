مواعيد عمل الشهر العقاري بعد عيد الفطر المبارك

مواعيد عمل الشهر العقاري

نرصد لكم مواعيد عمل الشهر العقاري بعد العيد في التقرير التالي الذي يتضمن كافة المعلومات، حيث أعلن رئيس مصلحة الشهر العقاري في وقت سابق، أن مواعيد عمل المصلحة ستعود لما كانت علية قبل شهر رمضان الكريم، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تعمل جميع فروع الشهر العقاري في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة مساء، طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، وهو الإجازة الأسبوعية الرسمية لمكاتب الشهر العقاري في مصر.

وأكد رئيس مصلحة الشهر العقاري، على جميع الموظفين في جميع فروع المصلحة بكافة أنحاء المحافظات على مستوى الجمهورية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بين المواطنين الذين يترددون على المصلحة يوميا، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتقليل الزحام في مكاتب الشهر العقاري.

تعرف على مواعيد عمل الشهر العقاري بعد العيد

وقال رئيس مصلحة الشهر العقاري، في وقت سابق، أن مواعيد العمل في المصلحة، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ستكون على فترتين، ستبدأ الفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثانية مساء، والفترة الثانية ستبدأ من الساعة الثانية مساء حتى الساعة الرابعة مساء.

وتقوم مصلحة الشهر العقاري، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم إصابة أى مواطن من الموظفين، أو المواطنين الذين يترددون على المصلحة بشكل يومى، بفيروس كورونا المستجد، وتلك الإجراءات حفاظا على صحة المواطنين المصريين من الإصابة بالفيروس، وذلك بالتزامن مع استخدام الطهير المستمر للمنشأت التابعة لمصلحة الشهر العقاري، وتعطى مصلحة الشهر العقاري تعليمات للمواطنين بأن يجب عليهم ارتداء الكمامات وأدوات التعقيم والتطهير لمنع الإصابة بفيروس كورونا.

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وتشدد الحكومة المصرية على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات، في المصالح الحكومية التى تشهد ازدحام يوميا من قبل المواطنين، كما تؤكد الحكومة على المواطنين بارتداء الكمامات طوال فترة التواجد خارج المنزل مع الاهتمام بتناول الأغذية التى تقوى مناعة الجسم، لتقليل الإصابة بالفيروس.

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة المعلومات عن مواعيد عمل الشهر العقاري بعد عيد الفطر المبارك، مع التوجيهات بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم إصابة أى مواطن من فيروس كورونا المستجد.