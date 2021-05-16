بعد عبوره معبر رفح.. مواطن فلسطيني يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي (فيديو)

وجه عدد من الفلسطينيين، الموجودين في معبر رفح، الشكر لمصر قيادة وشعبًا، بعد فتح معبر رفح لاستقبالهم.

ووجه أحد الفلسطينيين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "أشكر السيسي أبو العرب ربنا يعطيه الصحة، مصر الدولة الوحيدة المحافظة على الوطن العربي".

قالت الأمم المتحدة إن القتال العنيف بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس دفع 10 آلاف فلسطيني للفرار من منازلهم.

وأفادت التقارير بمقتل 126 فلسطينيا، من بينهم 31 طفلاً في غزّة، بينما قتل تسعة إسرائيليين منذ بدء القتال يوم الإثنين، حسبما ذكرت "bbc".