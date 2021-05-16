أحمد زاهر يستعد لاستئناف تصوير مشاهده في «الفارس»

يستعد الفنان أحمد زاهر لاستئناف تصوير مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل أسم “الفارس” وذلك بعد فترة من التوقف بسبب حلول شهر رمضان الكريم.

ويستأنف مخرج العمل رؤوف عبد العزيز خلال الأيام المقبلة تصوير المشاهد المتبقية من العمل خاصة وإنه قام بتصوير جزء كبير منه قبل حلول شهر رمضان الماضي حيث أنطلق تصوير العمل في شهر فبراير الماضي داخل إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت.

أبطال وصناع فيلم الفارس

فيلم "فارس" تدور أحداثه في اطار من أكشن والتشويق، ويشارك في بطولته كل من الفنان أحمد زاهر، والنجم حسين فهمى، والفنانة إيمان العاصى، والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أحمد صفوت، وملك أحمد زاهر، واللبنانية باميلا الكيك، ودارين حداد وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج أيمن يوسف .

أخر أعمال أحمد زاهر السينمائية:

وكان أحمد زاهر قد شارك مؤخرا في بطولة الفيلم السينمائي “زنزانة 7” برفقة الفنان نضال الشافعي والذي عرض في دور العرض السينمائي شهر سبتمبر من العام الماضي 2020.

ودارت أحداث فيلم “زنزانة 7” في إطار من الأكشن حول صراع بين كل من "حربي" الذي يجسده الفنان أحمد زاهر بسبب "شجن" التي يريد مالك أحد القرى السياحية الزواج منها، ويتعرض "حربي" لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب ليصبح بلطجيا، ويدخل السجن بصحبة صديقة "منصور" الذي يجسد دوره الفنان نضال الشافعي ومع تطور الأحداث تظهر الفنانة عبير صبرى "ناهد" التي تعمل بالمحاماة، وتقرر الدفاع عنهما، لكى تضمهم لعصابة المافيا.

الفيلم انطلق تصويره العام الماضى تحت اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام ‏نشأت، وشارك في بطولته بجانب كل من نضال الشافعي وأحمد زاهر كل من الفنانة مايا نصرى، عبير صبرى، منة فضالى، ايهاب فهمى، مدحت تيخة، أحمد التهامى، ايمى اسلام، أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏