تعرف على مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي

يبحث المواطنون عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي.

ويبدأ الطلاب الامتحانات في أول الشهر المقبل، وتجهز الوزارة كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بين طلاب الشهادة الإعدادية، ومن أجل الحفاظ على صحتهم.

وأدَّى طلاب الصف الثالث الاعدادي امتحانات الفصل الدراسي الأول، مجمعًا شمل جميع المواد الدراسية، وسيقوم طلاب الشهادة الاعدادية بأداء امتحانات الصف الدراسي الثاني، ويتم جمع درجات امتحانات الصف الدراسي الأول والصف الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، بعد أدائها وتصحيح أوراق جميع الامتحانات، حتي يحصل كل طلاب على درجات نهاية عام.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني، ستبدأ في يوم الثلاثاء الموافق تاريخ ١-٦-٢٠٢١، وسيقوم طلاب الشهادة الإعدادية في هذا اليوم بأداء امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، من الساعة ٩ إلى ١١:٣٠ صباحًا، لتكون مدة الامتحان ساعتان ونصف، وفي ذلك اليوم بعد انتهاء امتحان اللغة العربية، يقوم الطلاب بأداء امتحان التربية الرياضية نظرى، لتكون مدة الامتحان ساعة واحد فقط من توقيت ١٢ إلى ١ مساءً.

- ويوم الأربعاء الموافق تاريخ ٢-٦-٢٠٢١، يقوم طلاب الشهادة الاعدادية بأداء امتحان العلوم بداية من توقيت ٩ إلى ١١ صباحًا، لتكون مدة الامتحان ساعتين.

- ويوم الخميس الموافق تاريخ ٣-٦-٢٠٢١، يقوم طلاب الشهادة الاعدادية بأداء امتحان الهندسة، بداية من توقيت ٩ إلى ١١ صباحًا، لتكون مدة الامتحان ساعتين.

- ويوم السبت الموافق تاريخ ٥-٦-٢٠٢١، يقوم طلاب الصف الثالث الإعدادي، بأداء امتحان اللغة الأجنبية بداية من توقيت ٩ إلى ١١ صباحًا، لتكون مدة الامتحان ساعتين.

- ويوم الأحد الموافق ٦-٦-٢٠٢١، يقوم طلاب الشهادة الاعدادية بأداء امتحان الدراسات الاجتماعية، بداية من توقيت ٩ إلى ١١ صباحًا، لتكون مدة الامتحان ساعتين.

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- ويوم الإثنين الموافق تاريخ ٧-٦-٢٠٢١، وهو آخر يوم لامتحانات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الاعدادي، والذي يقوم فيه الطلاب بأداء امتحان جبر وإحصاء، بداية من توقيت ٩ إلى ١١ صباحًا، لتكون مدة الامتحان ساعتين.

وقدَّمنا لكم خلال التقرير السابق كل التفاصيل والمعلومات عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021، وذلك في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، التي تعانى منه معظم دول العالم.