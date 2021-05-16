استطلاع رأي: 60٪ من اليابانيين يدعمون إلغاء أوليمبياد طوكيو

كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن 59.7٪ من اليابانيين يرون ضرورة إلغاء أوليمبياد "طوكيو" والأوليمبياد البرالمبية المقرر انطلاقها بعد أقل من ثلاثة أشهر من الآن، لا سيما مع استمرار تزايد عدد الإصابات الجديدة بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأظهر الاستطلاع- الذي تم عبر الهاتف، ونشرته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- أن 25.2٪ قالوا إن الألعاب يجب أن تقام بدون متفرجين، في حين أعرب 12.6٪ عن رغبتهم في إقامة أكبر حدث رياضي عالمي بعدد محدود من المتفرجين.

وتعليقًا على ذلك، أكدت الصحيفة أن نتائج الاستطلاع تعكس شكوكًا متزايدة في الشارع الياباني بشأن إقامة الألعاب، والتي تم تأجيلها بالفعل لمدة عام بسبب كورونا، ليأتي موعدها المؤجل بالتزامن مع تعرض البلاد للموجة الرابعة من الإصابات والتي تنطوي على المزيد من المتغيرات والسلالات الأكثر شراسة وانتشارًا.. فيما قرر منظمو الأوليمبياد بالفعل عدم استقبال جمهور من خارج البلاد لمنع انتشار الفيروس.

ومن المقرر افتتاح أوليمبياد طوكيو في 23 يوليو القادم.. مع الأخذ في الاعتبار بأن طوكيو نفسها من بين تسع محافظات يابانية تخضع حاليًا لحالة طوارئ وطنية لمكافحة كوفيد-19، والتي من المقرر أن تستمر حتى 31 مايو الجاري.

وفي الاستطلاع، قال 85٪ إنهم يعتقدون أن طرح لقاح فيروس كورونا في اليابان كان بطيئًا، في حين أعرب 71.5٪ عن سخطهم من تعامل الحكومة اليابانية مع أزمة الوباء.. كما أعرب 90.3٪ عن قلقهم المتزايد بشأن السلالات الجديدة من الفيروس.

ووسط تصاعد موجة الاستياء من استجابة الحكومة اليابانية للأزمة الصحية، بلغت نسبة الموافقة على أداء حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا 41.1٪، وذلك بانخفاض عن 44٪ في الاستطلاع السابق الذي أجرى في شهر أبريل الماضي.. كما ارتفع معدل الرفض إلى 47.3٪ من 36.1٪.