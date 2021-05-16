الأحد 16 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

169 إصابة و5 وفاة بكورونا في فلسطين

كورونا
كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 5 وفيات و169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأوضحت الكيلة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم /الأحد/ - أنه تم تسجيل 1332 حالة تعافٍ، حيث بلغت نسبة التعافي من الفيروس 96.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت إلى وجود 67 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج بمراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 121 مريضا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي بالضفة الغربية وقطاع غزة 271 ألفا و828 شخصا، بينهم 195 ألفا و305 أشخاص تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.


وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.


وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

الصحة الفلسطينية فلسطين كورونا اللقاح الضفة الغربية قطاع غزة

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