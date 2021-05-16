2456 إصابة و24 وفاة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 2456 إصابة جديدة و24 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم /الأحد/ - أنه تم تسجيل 5624 حالة تعافٍ جديدة، حيث بلغت نسبة الشفاء 91.7%، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ مليونا و139 ألفا و373 حالة منذ انتشار الجائحة في البلاد.



أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.