قطر تسجل 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 4 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأحد، عن تسجيل 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 144 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و112 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 213183 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنه تم فحص 10782 حالات خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1970800 حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 5576 حالة.

وسجَّلت قطر 4 حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 530 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 770 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 207077.

ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 33457 جرعة من لقاحات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 2035475 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.

وأوضحت وزارة الصحة القطرية، أن النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا (كوفيد 19) وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس، أدت إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا (كوفيد 19) في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وذكرت الوزارة، أنه على الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية، يتعين على الجميع اتخاذ أقصى درجات الحذر باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة خاصة مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا (كوفيد 19) في قطر واللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارًا.

وأشارت الوزارة القطرية، إلى أنه سيتم تطبيق خطة الرفع التدريجي للقيود الخاصة بجائحة كورونا (كوفيد 19) على أربع مراحل تستمر كل منها لثلاثة أسابيع.

وأوضحت، أن تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها، يعتمد على المؤشرات الخاصة بالجائحة والتي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.

وأضافت الوزارة، أن مع التزايد المحتمل في عدد الإصابات في فترة ما بعد عيد الفطر، تم التخطيط للبدء في المرحلة الأولى للرفع التدريجي لهذه القيود في 28 مايو الحالي حيث إن ذلك يتيح الوقت الكافي لتحليل البيانات وتحديد ومعرفة مدى آثار فترة العيد على معطيات الجائحة.