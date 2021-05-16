خلع لها ملابسه.. «الداخلية» تفحص فيديو تحرش شاب بفتاة في الغربية

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الأحد، فيديو تحرش شاب بفتاة في مدينة طنطا بعد رفضها استقلال السيارة معه، وذلك من خلال اللوحة المعدنية لسيارة الشاب الذي "خلع لها ملابسه"، لتحديد هوية مالك السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نشرته فتاة تدعى «دعاء محمد» أثناء قيام شاب بالتحرش بها من خلال خلع ملابسه لها بعد أن طلب منها أن رفضت ركوب السيارة معه وحين تلاحظ قيام الفتاة بتصويره توقف عن فعلته وظل يطاردها بسيارته، ليطالب رواد السوشيال ميديا بسرعة ضبط المتهم لمحاسبته.

ووفقًا لنصوص قانون العقوبات المصري، تسرد «الدستور» في السطور التالية عقوبات التحرش بأنواعه.

تنص المادة 306 مكررًا (أ): يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وإذا صحب التحرش تتبع وملاحقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه وللمتحرش عن طريق التليفون والإنترنت ذات العقوبة.

كما تنص المادة 306 مكرر (ب) من قانون العقوبات المصري المُعدّلة على: التحرش هو كل إشارة أو قول أو فعل له دلالة جنسية تخل بحياء الآخر

كما ينص قانون العقوبات: "أنه إذا تحرش أي مدير بمن هم تحت إشرافه من الموظفين، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 2-5 سنوات وغرامة من 20،000- 50،000 ألف جنيه".