السعودية: 15 حالة وفاة وتسجيل 825 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 825 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 433 ألفًا و094 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 1.028 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 417 ألفا و787 حالة.

كما سجَّلت السعودية 15 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 7.162 حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمملكة 8.145 حالة، من بينها 1.376 حالة حرجة.

ووفقًا لبيان "الصحة السعودية"، بلغ إجمالي الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية، 11.527.100 جرعة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، أن مراكز لقاحات كورونا تواصل العمل خلال أيام العيد، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وشددت في الوقت ذاته على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

منحنى الإصابات في ثبات

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية: "نلاحظ أن منحنى الحالات المؤكدة في المملكة يمر بمرحلة ثبات"، مشيرًا إلى أن اتجاه المنحنى الوبائي إلى النزول في المملكة مقترن بمواصلة الإقبال على أخذ اللقاحات والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأوضح المتحدث باسم "الصحة السعودية" خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أن عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا بلغت 11.527.100 جرعة، لافتًا أن الإقبال على أخذ اللقاح متميز ويدل على وعي المجتمع.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن المختبرات المرخصه لإصدار شهادات لأغراض السفر معلنة على موقع هيئة الصحة العامة (وقاية).

استعدادات لاستقبال المسافرين

من جانبه، قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، إن الجوازات أكملت استعدادتها لاستقبال المسافرين في جميع منافذ المملكة بدءًا من الساعة الواحدة من صباح الغد.

وأشار إلى استمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من المملكة وإليها، ويشمل ذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأهاب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، بالجميع استشعار المسؤولية لتحقيق الهدف الأساس لعودة الحياة إلى طبيعتها، مضيفًا: "سيكون التحقق آليا من اكتمال شروط سفر المغادرين في مختلف المنافذ بالتعاون مع مختلف الجهات".