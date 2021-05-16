الأحد 16 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

كلمة مصر بمجلس الأمن بشأن فلسطين.. 10 رسائل حاسمة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

ألقى سامح شكري، وزير الخارجية، كلمة مصر في جلسة مجلس الأمن الطارئة برئاسة الصين، اليوم الأحد، لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي عليها.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة مصر:


١- على الجميع إنهاء الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

٢- الأراضي الفلسطينية شهدت انتهاكات شديدة خلال شهر رمضان الكريم.

٣- الحل الوحيد لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

٤- ندعو لتفعيل دور الرباعية الدولية لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

٥- لا سلام دون حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

٦- مصر كثفت اتصالاتها مع الأطراف المعنية للتوصل لوقف إطلاق النار.

٧- ندعو المجلس إلى إنهاء الصراع والوصول إلى التهدئة.

٨- شهدنا انتهاكات وعمليات تهجير للفلسطينيين في القدس الشرقية وحى الشيخ جراح خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي الفلسطينية.
9- لا نرى سبيلا لتحقيق الأمن والسلام في منطقتنا دون نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه.
10- سعينا منذ اللحظة الأولى للوقف الفوري لإطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل إنقاذ الأرواح وإحياء مفاوضات جادة لإحلال السلام.

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