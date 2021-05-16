وكيل «صحة الغربية» يناقش خطة العمل مع مديري المستشفيات

بعد إجازة العيد

عقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل صحة الغربية الأحد، اجتماعًا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة عبر تقنية الفيديو كونفراس، بحضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية، تنفيذا لتوجيهات وزيرة الصحة.

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من الاحتفال بعيد الفطر والإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، ومناقشة خطة تطعيم المواطنين باللقاح مع تكثيف المتابعة علي الفرق الطبية الثابتة بمراكز التطعيم، والفرق المتحركة بالأماكن المختلفة وفقاً للخطة الموضوعة، وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديري المستشفيات المتميزين والفرق الطبية بها، علي الجهود المبذولة خلال فترة عيد الفطر.

ووجه مديري المستشفيات بمراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكد من توافر المخزون الكافي من الأكسجين ، لتغطية مختلف الأقسام الطبية بالمستشفي، ومن توافر الأسطوانات الكافية بالمخازن، ومتابعة الإستهلاك اليومي للأكسجين وفقاً للحالات الصحية بالمستشفي، كما أمر الإدارات الفنية بالمديرية بتكثيف المرور والمتابعة الدورية على المستشفيات والأقسام الطبية لتلافي السلبيات وحل المشكلات التي تواجه الفرق الطبية.

وشدد علي اتباع الإجراءات الوقائية والتطهير والتعقيم اليومي، والمتابعة المستمرة لعمل الفرق الطبية داخل أقسام العزل والعنايات المركزة وأقسام الطوارئ بالمستشفيات، وعدم وجود زيارة أو مرافقين، مؤكدًا تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضي والمتابعة المستمرة لحالات، لافتًا إلى إمكانية زيادة عدد الأسرة بالعناية المتوسطة والأقسام الداخلية ووفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، كما وجه بتكثيف جلسات العلاج الطبيعي للمرضي والصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية علي مديري المستشفيات بالرقابة والمتابعة المكثفة للإجراءات الوقائية والاحترازية.