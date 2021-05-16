مقاتلات إسرائيلية تستهدف مقر وزارة الداخلية في غزة

استهدفت مقاتلات إسرائيلية، مساء الأحد، مقر وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة.

وأفادت قناة العربية بتدمير مقر الوزارة تماما، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومساء السبت، تلقى سكان برج مشتهى (القاهرة) المجاور لمبنى وزارة المالية في حي تل الهوى (جنوب مدينة غزة) إنذارات من جيش الاحتلال الإسرائيلي لإخلائه تمهيدا لقصفه، ثم تداول ناشطون صورا لتعرض البرج للقصف.

وعند منتصف الليل استهدفت طائرات الاحتلال محال تجارية في حي الزيتون شرق مدينة غزة، كما تجدد القصف على برج سكني في غرب المدينة.

فيما استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، برج الأندلس غرب غزة بعدد من الصواريخ، وقد تم تدميره بالكامل، حسب مشاهد بثتها مباشر قناة "الحدث" الآن.

وأوضحت فضائية سكاي نيوز عربية، أن طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف محيط برج الأندلس السكني غربي مدينة غزة.

بالتزامن، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مخيم الفوار جنوبي الخليل.

وتأتي الغارات الجديدة بعد تصريحات تلفزيونية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال فيها إن العمليات الإسرائيلية في غزة "لم تنته"، وسوف تستمر "ما دامت تقتضي الحاجة".

واستهدفت الغارات الإسرائيلية على مدار الأيام الماضية، الأبراج المرتفعة في غزة، وآخرها الأندلس.

وكانت 6 أبراج في القطاع المحاصر قد تعرضت لغارات إسرائيلية، وتم تدمير 5 منها تماما بينما تضرر السادس جزئيا.