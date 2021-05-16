جامعة الأقصر تعلن استعداد المدن الجامعية لعودة المغتربين

غرف عزل لكل كلية

أعلن الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بدء عودة الطلاب المغتربين إلى المدن الجامعية غدًا، وذلك استعداداً لانطلاق امتحانات نهاية العام الجامعى، المقرر أن تبداً 12 يونيه المقبل ولمدة 3 أسابيع، مع استئناف الدراسة بنظام التعليم الهجين، خلال الأيام القليلة القادمة حتى بدء الامتحانات، لافتًا إلى أن جداول الامتحانات تم رفعها على مواقع الكليات قبل إجازة عيد الفطر.

أضاف رئيس الجامعة أنه تم تخصيص غرفة عزل بكل كلية من كليات الجامعة للتعامل مع أى حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، كما تم توفير بوابات تعقيم آلية تحتوى على 4 رشاشات تعقيم، وتوفير مواد تطهير وتعقيم بالكليات، وتأتى هذه الإجراءات فى إطار استعداد جامعة الأقصر لإجراء امتحانات نهاية العام الجامعى.

فى السياق نفسه، أكد رئيس الجامعة تطبيق التدابير الاحترازية التي تتضمن مسافات التباعد الاجتماعي بين الطلاب بالقاعات الدراسية، والتأكيد من ارتداء الكمامات وإجراء أعمال التعقيم والتطهير بصفة دورية فى إطار حرص جامعة الأقصر على سلامة أبنائها الطلاب.

وأعلنت محافظة الأقصر خلال 11 مايو الماضي، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات لاستقبال عيد الفطر وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة برئاسة السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال والمقاهي والمطاعم والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء في تمام الساعة التاسعة مساء، وكذلك الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها، والاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.