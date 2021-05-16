2.1 مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السخنة خلال إبريل

2 مليار و 100 مليون و 552 ألف جنيه إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال إبريل 2021

فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصًا من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة السيد كمال نجم، على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة الأستاذ حسام جاد المولى مدير عام الإدارة خلال شهر إبريل 2021 عن مشمول 4863 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 15958 حاوية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة - أخشاب - خيوط ) وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهواتف المحمولة واكسسوار حريمى ولعب الأطفال .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة خلال شهر إبريل الماضي 430 مليون و 373 ألف جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى مليار و 670 مليون و178 ألف جنيه .

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من جمارك السخنة خلال شهر إبريل 2021 عدد 1581 شهادة صادر بعدد 17945 حاوية ، بقيمة إجمالية 2 مليار و 23 مليون و 516 ألف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 3 مليون 880 ألف جنيه ، كانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن (دريس برسيم - رخام-رمال- فوسفات- فايبر جلاس)

وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر إبريل 2021 حوالى 2 مليار و 100 مليون و 552 ألف جنيه .

وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر إبريل 2021 حوالى 2 مليار و 100 مليون و 552 ألف جنيه .