الأحد 16 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عودة برنامج «خط الخير» للإعلامي عمرو الليثي على راديو مصر

عمرو الليثي
عمرو الليثي

بعد نجاحه الكبير خلال شهر رمضان وتقديم العديد من الخدمات للمستمعين، يعود برنامج خط الخير للإعلامي د. عمرو الليثي للإذاعة مرة أخرى الأحد من كل أسبوع في الثالثة عصرا ولمدة ساعة ويعاد الإثنين في الثانية عشرة ظهرا.

ويعود برنامج "خط الخير" لتقديم خدماته للمستمعين في شتي بقاع الجمهورية، ويقدم مساعدات لآلاف الحالات وزواج يتيمات ودعمهن بكل مستلزمات الزواج، وإجراء عمليات قلب، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وعمليات عيون.

 

يذكر أن برنامج" خط الخير" قدم خلال شهر رمضان ١٠ شقق، و١٦٠ مشروعا صغيرا، وتجهيز أكثر من ١٠٠ عروسة، 
٢٠٠ عملية عيون لغير القادرين، و١٠٠ عملية قلب مفتوح، بالإضافة إلى عمل أكثر من ١١٥ توصيلة مياه، وسداد مديونيات للغارمين.

"خط الخير" يذاع الأحد من كل أسبوع في الثالثة عصرا براديو مصر ويعاد الاثنين في الثانية عشرة ظهرا.

الإعلامي عمرو الليثي برنامج خط الخير راديو مصر إذاعة

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