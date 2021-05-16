الأحد 16 مايو 2021
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مصر

سفير مصر برام الله يستعرض جهود مصر لوقف العدوان على غزة

رئيس بعثة جمهورية
رئيس بعثة جمهورية مصر العربية فى رام الله

نقل السفير طارق طايل رئيس بعثة جمهورية مصر العربية فى رام الله، خلال لقاء عقد اليوم، مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتيه، رسالة تضامُن من مصر حكومةً وشعباً، للأشقاء الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم - أن السفير المصري استعرض خلال اللقاء جهود القاهرة الحثيثة مع الأطراف المختلفة والمجتمع الدولي للتهدئة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية فى قطاع غزة، وكذلك الحيلولة دون تكرار المواجهات فى القدس والضفة الغربية.
وأشار إلى الترتيبات المصرية على المستوييّن الحكومي والمجتمع المدني لتقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين بقطاع غزة وتخفيف معاناتهم.
وأوضح أن الأحداث الحالية إنما تثبت أن القضية الفلسطينية تظل القضية الرئيسية بالشرق الأوسط، مؤكداً وجود حالة ملحة لوقف إطلاق النار، ثم انخراط المجتمع الدولي في أسرع وقت ممكن لإطلاق مفاوضات سلام جادة على أساس حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، وآخرها قرار 2334.
من جانبه، أشاد اشتيه بالجهود المصرية على كافة الأصعدة وأعرب عن تقدير فلسطين، حكومةً وشعباً، للمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني.

وبحث معه الجهود المصرية المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، إضافة إلى جهودها الإنسانية من خلال فتح معبر رفح للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لهم.

وأطلع أشتية السفير على آخر المستجدات السياسية، في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاعتداءات على أهلنا في القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وجرائمها بحق أبناء شعبنا، وضرورة إيجاد أفق سياسي مستند إلى الرباعية الدولية.

جهود مصر لوقف العدوان
بدوره، وضع السفير المصري، رئيس الوزراء بصورة الجهود المصرية المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من خلال الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية، والمسئولون المصريون مع الجانب الإسرائيلي لوقف عدوانه، ومع الجهات الدولية للضغط على إسرائيل لوقف هذا العدوان.

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