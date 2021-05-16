الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تكشف حقيقة تلقي لقاح كورونا دون التسجيل

وزيرة الصحة والسكان
وزيرة الصحة والسكان

أكدت وزارة الصحة والسكان عدم صحة ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وبرنامج "واتساب" من توجه المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا دون التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي اللقاح أو دون انتظار  وصول رسالة للمواطنين بموعد ومكان تلقي اللقاح، حيث إن تلك المعلومات عارية تمامًا عن الصحة.

وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه لن يتم تطعيم أي شخص دون الحجز على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي اللقاح www.egcovac.mohp.gov.eg ووصول رسالة تتضمن حجز الموعد والمكان المخصص له قبل التوجه إلى مركز تلقي اللقاح؛ حفاظًا على عدم حدوث تكدس بمراكز تلقي اللقاح وتطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية.

أشار إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وضعت أولويات لتلقي اللقاح، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية بأولوية التطعيم لكل من الفئات الأكثر عرضة للإصابة وهي الأطقم الطبية، إضافة إلى الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات عند الإصابة وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ولفت متحدث الصحة إلى أن إجمالي لقاحات فيروس كورونا التي استلمتها مصر خلال الفترة الماضية بلغت 5 ملايين جرعة، مضيفًا أنه تم تخصيص 400 مركز لتلقي اللقاح على مستوى المحافظات، إضافة إلى المركز الكبير بأرض المعارض بمنطقة مدينة نصر الذي يستوعب تطعيم 10 آلاف مواطن يوميًا.

أضاف أنه تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا. 

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

https://apple.co/3gURgYJ

وزارة الصحة والسكان تسجيل اللقاح فيروس كورونا

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