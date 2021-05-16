الزياني: البحرين تؤيد المبادرة المصرية لتحقيق الهدنة في غزة

شارك وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم، في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين.

وخلال الاجتماع أعرب وزير الخارجية البحريني، عن تقديره للجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، من أجل وقف التصعيد والتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

وقال الزياني، في كلمته، إن استمرار هذا التصعيد الخطير يهدد حياة المدنيين الأبرياء ويعرض المناطق المأهولة بالسكان إلى دمار كبير، وقد يقود إلى مواجهات أكثر خطورة تهدد الأمن والسلم الإقليمي.

وأضاف أن مملكة البحرين تجدد إدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة الأطراف إلى وقف التصعيد في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.

وأوضح وزير الخارجية البحريني، أن مملكة البحرين تؤكد تأييدها للمبادرة المصرية التي تسعى إلى تحقيق هدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وإتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار لمنع سقوط المزيد من الضحايا، محذرًا من أن "كل يوم يمر دون التوصل إلى وقف إطلاق النار لأمد بعيد، يعني سقوط المزيد من القتلى والجرحى وتدمير المنشآت المدنية، ويصعب الوصول إلى حل سلمي للصراع".

وأكد الزياني، أن مملكة البحرين تدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والدول المؤثرة في المنطقة إلى دعم المبادرة المصرية، وحث الأطراف على قبولها وبدء المفاوضات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وصرح، أن مملكة البحرين تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في هذه المنطقة الحساسة التي عانت على مدى عقود من انعدام الأمن والاستقرار وفقدان الأمل، معربًا عن تطلع المملكة إلى العمل على مسارٍ موازٍ للشروع في مباحثات سياسية للوصول إلى حل سياسي يحقق الأمن والسلام العادل والدائم في المنطقة مبني على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

وفي ختام كلمته، أكد وزير الخارجية البحريني أن مملكة البحرين تدعو إلى توحيد وتكثيف الجهود الدبلوماسية لحشد الدعم اللازم للمبادرة المصرية، والعمل على أن يسندها قرار من مجلس الأمن يحث جميع الأطراف على الترحيب والقبول بالمبادرة المصرية، بما في ذلك إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، وأن تتواصل الجهود لتحقيق التعاون بين دول المنطقة لجعلها آمنة ومستقرة ومزدهرة لصالح جميع شعوبها.