الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط: لا صحة للصورة المتداولة لشواطئ رأس البر

رأس البر
رأس البر

قالت منال عوض، محافظ دمياط، إنه لا صحة للصورة المنشورة علي بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن بوجود أعداد كبيرة من المواطنين على شاطئ رأس البر بمحافظة دمياط.

وأكدت المحافظ، في تصريحات، الأحد، أن الصورة قديمة ومن سنوات سابقة ويقوم بعض الأشخاص بإعادة نشرها كل فترة علي أنها لقطة هذا الصيف، لافتة إلى أن جميع الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات تم غلقها بالكامل ومنها رأس البر، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التنمية المحلية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

ووجهت محافظ دمياط تعليماتها إلى مديرية التموين بتكثيف الحملات التفتيشية بشكل يومى على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز لإحكام الرقابة، والتأكد من توافر السلع التموينية الأساسية وصلاحيتها وبيعها بالأسعار المقررة وزيادة حصص مستودعات الغاز من الأسطوانات، وكذا تعزيز مراكز توزيع السلع والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالسلع الأساسية.

كما أكدت مديرية الصحة رفع حالة الطوارئ وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات وجاهزية مرفق الإسعاف، مع منع أي فعاليات أو تجمعات أو مؤتمرات خلال فترة العيد، مشددة على إدارة المواقف بمنع استخدام الحافلات الجماعية وأتوبيسات الرحلات، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية، ومتابعة مواقف سيارات النقل العام والأجرة لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة، مشددة تكثيف الحملات المرورية والدوريات لتحقيق السبولة المرورية بالشوارع والميادين والحد من الحوادث.

دمياط محافظ دمياط منال عوض راس البر عيد الفطر

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