طارق رضوان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في المسجد الأقصى

وصف النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأعمال الإجرامية والانتهاكات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلى على المصلين والنساء والشيوخ بالمسجد الأقصى وتنفيذ مخطط الإخلاء القسري للفلسطينيين من منازلهم بما في ذلك حي الشيخ جراح بقلب القدس الشرقية بأنه جرائم حرب وإرهاب منظم وفيه انتهاكات صارخة لأبسط حقوق الإنسان فى ممارسة شعائره الدينية التى كفلتها جميع الدساتير والقوانين الدولة.

وأعرب "رضوان" فى بيان له أصدره منذ قليل، عن أسفه الشديد للصمت والتخاذل من المجتمع الدولى وأيضًا من منظمات ودكاكين حقوق الإنسان المشبوهة، مشيرًا إلى أنها لم تتحرك لتدافع عن حقوق الإنسان الفلسطينى فى ممارسة شعائره الدينية حتى خلال شهر رمضان المعظم وتركت سلطات الاحتلال الاسرائيلى تتمادى فى أعمالها الإرهابية ضد الشباب والنساء والأطفال فى محيط المسجد الأقصى حتى قبيل ساعات قليلة من حلول عيد الفطر المبارك.

وطالب النائب طارق رضوان من العالم كله بجميع منظماته ودوله بالتدخل الفورى لوقف هذه الأعمال والانتهاكات اليهودية التي تستهدف طمس الهوية العربية الإسلامية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها موجهًا تحية قلبية للشعب الفلسطيني لمواصلة رباطه وتنظيم صفوفه لشد الرحال إلى الـمسجد الأقصى الـمبارك لتفويت الفرصة على الاحتلال ومستوطنيه من تحقيق مخططاتهم العدوانية التي تحاك ضد الـمسجد الأقصى وضد المدينة المقدسة.



كما طالب النائب طارق رضوان من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فى جميع الجرائم التى ارتكبتها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين محذرًا من أن صمت المجتمع الدولى وعدم محاكمة مرتكبى هذه الجرائم الارهابية والإجرامية سوف يجعل سلطات الاحتلال الإسرائيلى تواصل أعمالها الإرهابية ضد الفلسطينيين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت يوم الخميس الماضي، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء العدوان مساء يوم الإثنين الماضي، إلى 109 شهداء، بينهم 28 طفلًا، و15 سيدة، و621 مصابًا بعضهم بحالة الخطر.