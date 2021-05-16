منصور أفندي.. «إدوارد وليم لين» يصف القاهرة في القرن التاسع عشر

في السنوات الأخيرة انتشرت حالة من النوستالجيا لماضي قريب جدا، وبدأ كل جيل يتذكر كيف كانت مصر فى الفترة التي عاشها. وحققت حالة النوستالجيا تلك رواجا كبيرا سواء على مستوى الكتب التي رصدت ذكريات تلك الفترات أو برامج الفضائيات والموضوعات الصحفية التي قدمت موادا تسجيلية عن ذلك الماضي القريب يسعى لإيقاظ الحنين، مرتبطا بمصطلحات بدأ يرددها الناس أحيانا بشكل يسخر من الواقع الآن، ويكتبونها تعليقا على مواقف مختلفة على صفحاتهم على مواقع السوشيال ميديا، مثل عبارة: "وما أدراك ما الستينات".

نوستالجيا القرن التاسع عشر

حنين لأغاني التسعينات، وسينما الثمانينات، وثقافة الستينات، واقتصاد مصر القوي فى النصف الأول من القرن العشرين، لكن كيف الحال لو رجعنا بالنوستالجيا تلك إلى القاهرة منتصف القرن التاسع عشر، تحديدا 1847، وأخذنا جولة تفصيلية تشرح أدق معالم وحكايات شوارع وحارات ومساجد وضواحي القاهرة القديمة؟

نعم، ارتبطت النوستالجيا بفترات عشناها، هى مسألة بديهية حتى يتحقق فعل الحنين للفترة التي نتذكرها، مؤكد لم يتواجد أحدنا على الأرض منذ مائتي عام، لكن على الرغم من ذلك فالذي لا يعلمه أكثرنا أننا لازلنا نردد نفس المصطلحات التي أنشأتها تلك الفترة، نرددها بشكل تلقائي دون أن نعرف سر نشأتها.

حتى هذه اللحظة حين يسافر أهل الريف إلى القاهرة يقولون بتلقائية شديدة: "احنا نازلين على مصر". ويسخر أهل المدينة من ذلك ويسعون لتصحيح خطأ أهل الريف قائلين: "اسمها القاهرة"، لكن ما يجهله أهل المدينة أنه هكذا كان يناديها الناس منذ مائتي عام، وأن قاطني الريف الذين لم تلوثهم حداثة المدينة لا يزالون يتوارثون حنين الماضي البعيد جدا.

نعيش فى شارع المعز وخان الخليلي والغورية وبين القصرين والأزهر والفسطاط وبولاق أبو العلا والحسينية والظاهر دون أن نعرف أسرار هذه الأماكن. نشاهد باب النصر وباب الفتوح وباب زويلة أثناء تجوالنا فى شوارع مصر القديمة واستمتاعنا بذلك المعمار المدهش الذي أبدعه المسلمون بعد الفتح العربي، لكن هل سألنا أنفسنا إن كان ذلك المعمار الحالي هو نفسه الذي تأسس فى بادئ الأمر أم طالته يد التغيير، وهل هذه البوابات متواجده فى أماكانها التي تأسست عليه فى البداية أم تنقلت أماكنها بين أسوار القاهرة؟! .

حكاية حي الأزبكية وفندق شبرد ودار الأوبرا، مكانهما الحالي ليس هو المكان الأصلي، الآن نراهم على ضفاف النيل ناحية كوبري قصر النيل، أما بنائهما الأول فكان قريبا من ميدان العتبة، تلك المنطقة التي ترزخ اليوم تحت نير الباعة الجائلين ولا يستطيع السائر على قدميه المرور منها إلا بشق الأنفس، كانت قديما مسكن النبلاء والأمراء وضمت دارا للأوبرا والمسرح الخديوي (المسرح القومي حاليا) وفندق شبرد واحد من أعرق الفنادق فى ذلك الوقت، وقد نقلوا إلى مكانهما الحالي بعد حريق القاهرة منتصف القرن العشرين.

ذلك الحنين الذي عشته معكم كتبه المستشرق الإنجليزي الشهير إدورد وليم لين في كتابه «القاهرة منتصف القرن العشرين» والذي صدرت ترجمته للغة العربية عن «الدار المصرية اللبنانية»، من ترجمة دكتور «أحمد سالم سالم» ومن تقديم وإعداد «ستانلي لين بول». وهو يعد أول كتاب بعد كتاب الحملة الفرنسية يتحدث عن مدينة القاهرة منذ نشأتها وحتى عصر المؤلف.

منصور أفندي

ولد إدوارد وليم لين فى السابع عشر من سبتمبر عام 1801 في مدينة هرفورد على بعد حوالي 166 ميل غربي لندن، ودرس اللغة العربية قبل عام 1822، واتخذ قراره بالرحيل إلى الشرق ومصر بعد انتهاءه من قراءة قصص ألف ليلة وليلة والتي كانت ذات تأثير كبير عليه، وكان قدومه للشرق ذو تأثير كبير على مصر أيضا.

وفي عام 1833 استقر بشكل رئيسي في القاهرة، وتحت اسم منصور أفندي عاش ادوارد لين حياة المصريين وارتدى زيهم وجاور عمائرهم الأثرية.

وبعد ثلاث رحلات إلى مصر بدأت عام 1825 وانتهت عام 1849 مسح فيها وليم لين البلاد مسحا كاملا، والاتصال بما استطاع من العلماء، ونسخ ما يستطيع الوصول إليه من المواد في آلاف الصفحات، وبذل قصاري الجهد فى الوصول إلى المخطوطات الأصلية الملحقة بمكتبات المساجد وغيره، استطاع لين أن يقدم مجموعة متميزة جدا من الكتب منها، «المصريون المحدثون»، وكتاب و«صف مصر».

لين الذي عشق القاهرة فاستقر فيها عام 1833 مجاورا أحياء القاهرة القديمة وأهلها مرتديا زيهم ومتطبعا بعاداتهم ليصبح اسمه منصور أفندي، وليكتب عن مصر فى تلك الفترة مجموعة من أهم الكتب التاريخية التي ترصد أدق تفاصيل مصر والقاهرة منذ نشأتها وحتى منتصف القرن التاسع عشر، وليفني ثلاثة عقود من حياته في مشروعه العلمي الأكبر، وهو قاموسه العربي الإنجليزي أو «مدّ القاموس An Arabic – English Lexicon»، وظهر الجزء الأول من القاموس عام 1863، وأدركته المنية سنة 1876 وهو لا يزال في نصف الجزء السادس، فقام قريبه ستانلي لين بول بإتمامه ونشره سنة 1877، وتوجت مجهوده ذلك جامعة «ليدن» في عيدها المئوي الثالث سنة 1875 قبل وفاته بعام، بمنحه الدكتوراه الفخرية فى الأداب.

القاهرة 1847

يقدم إدوارد وليم لين في كتابه وصفا تفصيليا للقاهرة عام 1847 قبل أن تشق مظاهر الحداثة والتغريب طريقها إليها منذ وطأ الفرنسيون أرضها محتلين أواخر القرن الثامن عشر، تلك الظواهر التي ما برحت فى التعاظم مكتسحة أمامها أصالة ضربت بجذورها فى هذه الأرض، فالحنين الذي يستثير عواطفنا الآن لعوالم عشناها منذ نصف قرن هو فى الحقيقة حنين لأصالة شوهتها مظاهر التغريب، وأن الحنين الحقيقي يحتاج منا أولا قراءة مثل ذلك الكتاب لنعرف كيف كانت القاهرة الحقيقية منذ مائتي عام.

ينقسم الكتاب إلى عشرة فصول، حاول المؤلف بإيجاز في أول فصلين منها ذكر أهم ما يتعلق بنشأة المدينة وتطور حواضرها القديمة التي تتابعت منذ نشأة الفسطاط مرورا بالعسكر والقطائع حتى إنشاء القاهرة، ثم تطورها وامتدادها بعد ذلك فى العصرين الأيوبي والمملوكي، اعتمادا على ما ذكره المقريزي. ومن الفصل الثالث بدأ في وصف المدينة الحديثة، بداية من بولاق وهو ميناؤها على النيل حتى المدينة نفسها بأسوارها وأبوابها. ومن الفصل الرابع أخذ في تقسيم ما سيتم تناوله داخل المدينة، بداية من قلعة صلاح الدين وتأسيسها وأهم المباني التي تشتمل عليها، ثم شوارع المدينة ودروبها وحاراتها ومتاجرها ومنازلها وأسواقها، يلي ذلك أهم المساجد داخل المدينة ثم أهمها خارج المدينة، وفى الفصل الثامن تحدث عن المقابر والجبانات، وأفرد الفصل التاسع عن جزيرة الروضة، واختتم الكتاب في الفصل العاشر بالحديث عن مصر العتيقة وأهم مبانيها القديمة كجامع عمرو وقصر الشمع.

الكتاب من ترجمة دكتور أحمد سالم سالم الأثري والباحث فى مجال التاريخ والحضارة الإسلامية مترجم كتاب تاريخ «مصر فى العصور الوسطى» لستانلي لين بول، وقدم الكتاب وأعد له المستشرق الإنجليزي ستانلي لين بول وهو ابن شقيقة المستشرق الإنجليزى إدوارد وليم لين، وأحد كبار العلماء المتخصصين في تاريخ مصر فى العصر الإسلامي ، وشغل لنحو عشرين عاما (1884 – 1892) وظيفة أمين القسم الشرق للمسكوكات في المتحف البريطاني، من مؤلفاته: «فن العرب فى مصر»، و«معجم الأسرات الحاكمة الإسلامية»، و«صلاح الدين وسقوط مملكة بيت المقدس»، و«تاريخ مصر فى العصور الوسطى»، و«سيرة القاهرة».

غلاف كتاب القاهرة في منتصف القرن التاسع عشر