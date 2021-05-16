الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لافتة باسم الشيخ عبدالباسط عبد الصمد على أكبر شوارع الأقصر (صور)

شارع الشيخ عبدالباسط
شارع الشيخ عبدالباسط عبدالصمد بإرمنت

وافق المجلس التنفيذي بمدينة أرمنت بالأقصر على إطلاق اسم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد على أحد أطول شوارع المدينة وهو شارع مستشفى الحميات بمدينة أرمنت مسقط رأس الشيخ وموطنه.

وناقش محافظ الأقصر مصطفى ألهم، خلال اجتماع المجلس التنفيذي بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام، ورؤساء المدن والمراكز، الطلبات المقدمة لإطلاق أسماء على الشوارع والميادين، حيث يبلغ عرض الشارع من 13 - 20 مترا وطوله نحو 2 كيلو وهو الشارع المؤدي إلى منزل القارئ الراحل بقرية المراعزة بأرمنت، وتم التوجيه بدراسة بقية طلبات إطلاق عدد من أسماء الشخصيات المؤثرة على الشوارع.

والشيخ عبد الباسط عبد الصمد من مواليد 1 يناير ١٩٢٧ بقرية المراعزة الشرقية، التابعة لمركز أرمنت جنوب غرب الأقصر، ويعد قارئ قرآن مصري وأحد أعلام هذا المجال البارزين وتوفى عام ١٩٨٨، ولُقب بعدة ألقاب مثل"الحنجرة الذهبية" و"صوت مكة"، وكان أول نقيب لقراء مصر سنة 1984.

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محافظ الاقصر محافظة الأقصر الشيخ عبد الباسط عبد الصمد اللوحات المعدنية مسقط رأسه

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