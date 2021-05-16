الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية في جولة مفاجئة بالمحلة وسمنود لمتابعة أعمال النظافة (صور)

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رفع المخلفات بشكل دوري خلال الورديات المختلفة داخل مركزي المحلة وسمنود.

وكلّف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية برفع كفاءة منظومة النظافة خلال أسبوع، وذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها المحافظ، الأحد، في مركزي المحلة وسمنود، والتي بدأت بتفقد المحافظ شوارع (منشية البكري، جمال عبدالناصر، شكري القوتلي، الرجبي، ميدان المشحمة، ميدان المحطة) بالمحلة واستمرت الجولة بتفقد المحافظ لشوارع مدينة سمنود حيث وجه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة بالشوارع وإزالة كل التراكمات بالمدينة بشكل مستمر.

وكلَّف «رحمي» اللواء ممدوح هجرس بالمتابعة والإشراف على رفع كفاءة منظومة القمامة بمركز ومدينة المحلة وإعداد تقارير يومية عن ذلك، كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة المحلة بإمداد الأحياء بمعدات إضافية من مجلس المدينة تمكنهم من رفع المخلفات بشكل دوري.

وقامت محافظة الغربية برفع ٥٨ ألفًا و٧٧١ طنًا من القمامة خلال شهر أبريل منها (٦ آلاف و٦٢١ طنًا بمركز المحلة، ٥ آلاف و٤٢١ طنًا بأول المحلة و ٥ آلاف و٢٣٢ طنًا بثاني المحلة).

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية رفع المخلفات بشكل دوري خلال الورديات تكليف رؤساء الوحدات المحلية برفع كفاءة منظومة النظافة خلال أسبوع جوله مفاجئه بمركزالمحله وسمنود بتكثيف حملات النظافة بالشوارع وإزالة كافة التراكمات بالمدينة بشكل مستمر

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