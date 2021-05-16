برلمانى: التحركات المصرية لوقف العدوان على غزة مستمرة

أكد النائب شحاتة أبوزيد، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، أن التحركات المصرية لوقف العدوان على غزة لم تتوقف منذ بدء القصف الإسرائيلي الوحشي للقطاع قبل 6 أيام.

وأشار أبو زيد خلال تصريحات له اليوم، إلى أن مصر تحركت دبلوماسيا وعبر وفود أمنية واتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع كافة القوى الفاعلة في المجتمع الدولي لوقف العدوان وإنقاذ مئات الضحايا.

وشدد عضو مجلس النواب، على أنه يجب على المجتمع الدولي ردع إسرائيل، كما أن موقف مجلس الأمن المشلول العاجز عن العمل وإصدار بيان ملزم بوقف القصف يثير الريبة.

وأضاف أبو زيد أن غزة تتعرض لعدوان إسرائيلي شامل، ولا مناص ولا طريق آخر غير ما طرحته مصر منذ سنوات، وتؤكد عليه بضرورة استئناف محادثات التسوية السياسية، والإقرار بحل الدولتين وهو ما قررته جميع قرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

وحمل النائب شحاته أبو زيد، إسرائيل مسئولية جرائم الحرب والقصف الوحشي وتدمير المباني والأبراج بهذه الوحشية في قطاع غزة، كما حملها مساندة مطالب غير مشروعة للمستوطنين اليهود في القدس، وبالتحديد في حي الشيخ جراح والعمل على طرد الفلسطينيين من منازلهم.



يذكر أن معبر رفح البري، استقبل صباح اليوم الأحد أول حافلة ركاب فلسطينية وصلت من قطاع غزة إلى الجانب المصري عبر معبر رفح البري في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم أي بعد مرور ساعة كاملة على فتح المعبر في التاسعة صباحا وصلت أول حافلة إلى الجانب المصري تقل 95 مسافرًا فلسطينيا بينهم مسافرون للخارج وطلاب ومرضي ويجري إنهاء إجراءات وصولهم لمصر بصالة الوصول بمعبر رفح البري.

وأعادت السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد لعبور الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر فقط أي العبور باتجاه واحد فقط للسماح بإدخال الجرحى الفلسطينيين والمسافرين والحالات الحرجة والإنسانية.



واستعدت السلطات المصرية بمعبر رفح البري بتدعيم أطقم العمل بالمعبر في كافة الإدارات وجرى الدفع بـ16 سيارة إسعاف مصرية مخصصة لنقل الحالات الحرجة تتمركز داخل ساحة معبر رفح البري انتظارا لوصول أي جرحى فلسطينيين قادمين من قطاع غزة إلى مصر كما جرى الدفع بطاقم طبي من مختلف التخصصات الطبية لتقديم الإسعافات الأولية للجرحى الفلسطينيين.