«تموين الغربية» يضبط أغذية فاسدة داخل ماركت شهير بطنطا

شنّت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة إدارة مركز ومدينة كفر الزيات، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

وقاد وكيل وزارة التموين، وجمال هنيدى، مدير الإدارة، وياسر مراد، مدير الرقابة بطنطا، ومحمد الشيخ، الأحد، حملة تم خلالها ضبط 1200 برطمان مسحوق كيك وبن منتهية الصلاحية انتهاء يناير ومارس 2021، داخل ماركت شهير بطنطا، وتحرر محضر رقم 13800 جنح طنطا.

وضمت الحملة التموينية مدير إدارة تموين كفر الزيات، يرافقة رئيس قسم الرقابة بإدارة تموين كفر الزيات، خلال المرور المفاجئ على المخابز البلدية المدعمة بدائرة مركز كفر الزيات، في ضبط عدد ١٧ شيكارة دقيق بلدي مدعم، تم تجميعها داخل مخابز بلدية بدائرة قرية كفر يعقوب، بغرض تهريبها وبيعها في السوق السوداء، حيث تم ضبط هذة الكمية قبل تهريبها، حيث تم ضبط مخبز بلدي في كفر يعقوب بحوزته ١٠شيكارة، ومخبز بلدي آخر في كفر يعقوب بحوزته ٥ شيكارة، ومخبز بلدي آخر في كفر يعقوب ٢ شيكارة، وتم التحفظ على هذة الكمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



كما أسفرت الحملة عن تحرير تقريران مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار عجز (15-9) جرامات للرغيف الواحد وذلك بمخابز بدائرة مكتب تموين دلبشان، وكذلك تحرير مخالفتي إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وتقرير عدم وجود لوحة مواعيد لمخابز بمركز كفر الزيات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت الحملة لتموينية عن تحرير 12 محضر متنوع منها 3 محاضر لمخابز بلدية لإنتاجها خبز بلدي مدعم ناقص الوزن بأوزان تتراوح بين 12 و14جراما عجزا في الرغيف الواحد، وايضا تم تحرير 4 محاضر لمخابز لتصرفهم في دقيق بلدى مدعم بكميه تقدر بإجمالى عدد 12 ونصف شيكارة قاموا بالتصرف فيها بغرض بيعها بالسوق السوداء، وأيضا تم ضبط 3 و2 شيكارة لقيام مخبزين بتجميعها بغرض بيعها بالسوق السوداء، تم تحرير 2 محضر لإنتاج خبز بلدى بلدى مدعم غير مطابق للمواصفات القانونية، كما تم عمل عدد محضر غلق لمخابز لتوقفهم عن الانتاج بدون إذن.

وأكد وكيل تموين الغربية، لـ«الدستور»، أن المديرية ستظل تعمل على مراقبة الأسواق، وتضرب بيد من حديد دائمًا على كل مَن تسول له نفسه المساس بالسلع التموينية، لأنه مساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمتاجرة بأمنهم وسلامتهم ودعمهم، حسب تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الغربية، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية.