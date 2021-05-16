وزير خارجية فلسطين: عاجزون عن وصف معاناة الشعب الفلسطيني

أكد أن الضربات الجوية الإسرائيلية تقتل عائلات بأكملها

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الأحد، إننا عاجزون عن وصف معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الضربات الجوية الإسرائيلية تقتل عائلات فلسطينية بأكملها.

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، في كلمته خلال الاجتماع الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي: «نواجه احتلالًا استعماريًا إسرائيليًا يقتل الأطفال ويشرد العائلات»، مضيفًا: «القصف الإسرائيلي لقطاع غزة أسفر عن نزوح أكثر من 10 آلاف مواطن عن منازلهم، نتطلع إلى دعم منظمة التعاون الإسلامي للتصدي للتصعيد الإسرائيلي».

- لن نرحل من أراضينا أو نتخلى عن قضيتنا

وأكمل «المالكي» كلمته قائلًا: «يتوجب علينا توحيد الجهود والعمل سويًا مع المجتمع الدولي في سبيل دعم الشعب الفلسطيني»، وختم كلمته: «لن نرحل من أراضينا أو نتخلى عن قضيتنا».

وانطلق اجتماع وزراء خارجية التعاون الإسلامي، صباح اليوم الأحد، لبحث تداعيات التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

- وزير الخارجية السعودي يدعو المجتمع الدولي لوقف عدوان إسرائيل

ومن جانبه، دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية فورًا وإدخال المساعدات وعلاج الجرحى والعمل على إحياء المفاوضات المبنية على التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين وفقًا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأكد الوزير السعودي أن "المحافظة على القدس الشريف هي مسئوليتنا جميعًا".

وتحدثت وزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي ريم الهاشمي في الاجتماع، ولكنها لم تتطرق إلى الانتقادات. ودعت إلى "الوقف الفوري للعنف والأعمال العدائية واتخاذ خطوات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار".

- الصفدي: تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس خرق فاضح للقانون الدولي

أمّا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، فقال إن "محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس ومقدّساتها خرق فاضح للقانون الدولي ودفع بالمنطقة نحو المزيد من التوتر والصراع".

وتابع أن "القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية المركزية الأولى، والقدس ومقدساتها خط أحمر ولا سلام شاملًا ولا أمن ولا استقرار من دون تحّرر القدس المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة".

وسقط 184 قتيلًا على الأقل بينهم عشرة إسرائيليين، منذ اندلاع جولة العنف الجديدة الإثنين بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 26 فلسطينيًا في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة الأحد، بينهم 8 أطفال. وارتفع بذلك عدد القتلى في القطاع إلى 174 شخصًا بينهم 47 طفلًا، وتتكثّف المفاوضات الدبلوماسية في الكواليس سعيًا لوضع حد للعنف.